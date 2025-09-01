TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Dr Szturo: Premier Donald Tusk niestety nie dowiódł tego, że to jest urzędnik reprezentujący polskie społeczeństwo

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Adam Warżawa
autor: PAP/Adam Warżawa

Trudno oprzeć się wrażeniu, że tylko prezydent Karol Nawrocki reprezentuje polską rację stanu, polski interes narodowy i polską tożsamość. Przy czym robi to bardzo konsekwentnie w sposób bardzo wiarygodny” - podkreślił na antenie Telewizji wPolsce24 dr Tomasz Szturo, historyk Instytutu Pamięci Narodowej.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki na Westerplatte: Musimy w końcu załatwić kwestię reparacji, których jako Prezydent RP dla dobra wspólnego się domagam

Z udziałem m.in. prezydenta RP Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i marszałka Sejmu Szymona Hołowni na gdańskim Westerplatte odbyły się obchody 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych