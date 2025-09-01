„Trudno oprzeć się wrażeniu, że tylko prezydent Karol Nawrocki reprezentuje polską rację stanu, polski interes narodowy i polską tożsamość. Przy czym robi to bardzo konsekwentnie w sposób bardzo wiarygodny” - podkreślił na antenie Telewizji wPolsce24 dr Tomasz Szturo, historyk Instytutu Pamięci Narodowej.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki na Westerplatte: Musimy w końcu załatwić kwestię reparacji, których jako Prezydent RP dla dobra wspólnego się domagam
Z udziałem m.in. prezydenta RP Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i marszałka Sejmu Szymona Hołowni na gdańskim Westerplatte odbyły się obchody 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej.…
