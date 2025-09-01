„Polska nigdy nie zrezygnuje z walki o pamięć, prawdę i odszkodowania. Winni zbrodni muszą ponieść odpowiedzialność, a ich spadkobiercy – mają obowiązek naprawienia szkód” - napisał na X Mateusz Morawiecki w 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Były premier Mateusz Morawiecki odniósł się do przypadającej dzisiaj 86. rocznicy agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej przypominając straszliwe straty ludzkie i materialne, których doświadczył w wyniku tego naród polski.
1 września 1939 roku Niemcy rozpoczęli najstraszliwszą wojnę w historii świata. To oni stali się sprawcami niewyobrażalnych zbrodni, cierpienia i zniszczenia, które spadły na Polskę i całą Europę. Polska została napadnięta bez wypowiedzenia wojny. Nasze miasta płonęły, Warszawa została zrównana z ziemią, wsie spalone, a miliony obywateli – zamordowane w obozach zagłady i podczas pacyfikacji. Całe rodziny zniknęły z mapy życia, a dziedzictwo naszej Ojczyzny zostało brutalnie ograbione i zniszczone
— napisał na X b. premier Mateusz Morawiecki.
Prawda woła o sprawiedliwość
Przewodniczący EKR przypomniał, że Niemcy nie wypłaciły Polsce reparacji wojennych i nie naprawili wyrządzonych szkód.
Straty Polski były gigantyczne. Szacuje się, że zginęło ponad 6 milionów naszych obywateli, a zniszczenia materialne były niewyobrażalne – od fabryk i szkół, po muzea, archiwa i dzieła sztuki. To, co budowaliśmy przez pokolenia, w kilka lat zostało zdeptane przez niemiecką okupację. Do dziś Niemcy nie rozliczyły się z tych zbrodni wobec Polski. Odszkodowania, które nam się należą, nigdy nie zostały wypłacone. Nie naprawiono wyrządzonych szkód, nie zwrócono zagrabionych dóbr kultury, nie uznano pełnej odpowiedzialności wobec naszego narodu
— zaznaczył Morawiecki.
Były premier zapewnił, że Polska nie zrezygnuje z walki o prawdę historyczną i odszkodowania od Niemiec.
Pamięć o ofiarach i bohaterach to nasz obowiązek. Ale obowiązkiem jest także domaganie się sprawiedliwości. Bo bez prawdy i bez naprawienia krzywd, historia nigdy nie zostanie naprawdę zamknięta. Przepięknie to ujął dziś Prezydent RP Karol Nawrocki - „Nie zabijaj i nie kradnij. A jak zabiłeś i ukradłeś, to przeproś, błagaj o przebaczenie i pamiętaj, że musisz zadość uczynić za swoje grzechy. Wieczna hańba niemieckim i sowieckim mordercom, niech żyje Polska!”. Dlatego Polska nigdy nie zrezygnuje z walki o pamięć, prawdę i odszkodowania. Winni zbrodni muszą ponieść odpowiedzialność, a ich spadkobiercy – mają obowiązek naprawienia szkód
— podkreślił Mateusz Morawiecki.
CZYTAJ TEŻ:
— Prezydent Nawrocki na Westerplatte: Musimy w końcu załatwić kwestię reparacji, których jako Prezydent RP dla dobra wspólnego się domagam
— Tusk na Westerplatte: „Musimy rozumieć, kto jest wrogiem, a kto sojusznikiem; musimy rozumieć, skąd dzisiaj płynie zagrożenie”
— Marszałek Hołownia: Niemcy mówili, że atakują Polskę w obronie przed polskimi nadużyciami. Tak się zaczynają wojny
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739253-morawiecki-polska-nie-zrezygnuje-z-walki-o-odszkodowania
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.