„Polacy i polscy politycy muszą w odpowiedni sposób zachowywać się w takich miejscach jak Westerplatte. Busola pewnego myślenia narodowego gdzieś się niektórym przestawiła i to mówię jasno, szczególnie do Władysława Kosiniaka Kamysza. Westerplatte nie jest miejscem do mówienia o Ukrainie” - podkreślił na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Janusz Kowalski.
Z udziałem m.in. prezydenta RP Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i marszałka Sejmu Szymona Hołowni na gdańskim Westerplatte odbyły się obchody 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej.…
