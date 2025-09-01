„Tusk jest człowiekiem, który jest gotów podporządkować się Niemcom. W latach 2007-2014 podporządkowywał się sojuszowi niemiecko-rosyjskiemu. Temu sojuszowi, który sprawił, że Polska przegrała wojnę w 1939 r.” - podkreślił na antenie telewizji wPolsce24 Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej.
Reparacje od Niemiec
Prezydent RP Karol Nawrocki w trakcie uroczystości na Westerplatte powiedział, że domaga się reparacji od państwa niemieckiego. W swoim przemówieniu zaznaczył, że do wojny w 1939 roku doprowadziło „złe słowo Niemca wypowiadane w kierunku innych narodów i w kierunku narodu polskiego”.
Zdaniem prezydenta budowa dobrych relacji z Niemcami jest uzależniona dziś od kwestii uzyskania przez Polskę reparacji wojennych.
