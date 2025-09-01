Szydło: Nigdy w historii żadne państwo nie zadało takich strat innemu krajowi, jak Niemcy Polsce. Reparacje są podstawą prawdy

Nigdy w historii żadne państwo nie zadało takich strat innemu krajowi, jak Niemcy Polsce. Dlatego reparacje od państwa niemieckiego, tak jak powiedział dziś na Westerplatte prezydent Karol Nawrocki, są podstawą prawdy i jasnych relacji” - napisała na platformie X była premier, europosłanka PiS Beata Szydło.

Uroczystości na Westerplatte

Podczas dzisiejszych uroczystości na Westerplatte związanych z 86. rocznicą wybuchu II wojny światowej, prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Polska powinna załatwić kwestię reparacji z Niemcami.

Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerami z naszym zachodnim sąsiadem musimy w końcu załatwić kwestię reparacji, których jako Prezydent RP dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam. Dla naszej przyszłości. Reparacje nie będą alternatywą dla historycznej amnezji, ale Polska jako państwo przyfrontowe potrzebuje i sprawiedliwości i prawdy i jasnych relacji z Niemcami, ale także potrzebuje reparacji od państwa niemieckiego

— zaznaczył.

Zaapelował też o wsparcie rządu w domaganiu się od Niemiec reparacji.

Wierzę, że pan premier i rząd Polski wzmocni głos prezydent na arenie międzynarodowej i zbudujemy naszą prawdziwą bezpieczną przyszłość razem z naszymi zachodnimi sąsiadami

— powiedział prezydent.

Celem Niemiec było zniszczenie Polski”

Do słów prezydenta Nawrockiego odniosła się na platformie X Beata Szydło. Europosłanka PiS podkreśliła, że „celem Niemiec było zniszczenie Polski i Polaków”.

Zniszczenie przez Niemców Wielunia okrutnym bombardowaniem było preludium tego, co czekało Polskę podczas II wojny światowej. Celem Niemiec było zniszczenie Polski i Polaków. Nigdy w historii żadne państwo nie zadało takich strat innemu krajowi, jak Niemcy Polsce. Dlatego reparacje od państwa niemieckiego, tak jak powiedział dziś na Westerplatte prezydent Karol Nawrocki, są podstawą prawdy i jasnych relacji

—- napisała była premier.

