„Nigdy w historii żadne państwo nie zadało takich strat innemu krajowi, jak Niemcy Polsce. Dlatego reparacje od państwa niemieckiego, tak jak powiedział dziś na Westerplatte prezydent Karol Nawrocki, są podstawą prawdy i jasnych relacji” - napisała na platformie X była premier, europosłanka PiS Beata Szydło.
Uroczystości na Westerplatte
Podczas dzisiejszych uroczystości na Westerplatte związanych z 86. rocznicą wybuchu II wojny światowej, prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Polska powinna załatwić kwestię reparacji z Niemcami.
Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerami z naszym zachodnim sąsiadem musimy w końcu załatwić kwestię reparacji, których jako Prezydent RP dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam. Dla naszej przyszłości. Reparacje nie będą alternatywą dla historycznej amnezji, ale Polska jako państwo przyfrontowe potrzebuje i sprawiedliwości i prawdy i jasnych relacji z Niemcami, ale także potrzebuje reparacji od państwa niemieckiego
— zaznaczył.
Zaapelował też o wsparcie rządu w domaganiu się od Niemiec reparacji.
Wierzę, że pan premier i rząd Polski wzmocni głos prezydent na arenie międzynarodowej i zbudujemy naszą prawdziwą bezpieczną przyszłość razem z naszymi zachodnimi sąsiadami
— powiedział prezydent.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki na Westerplatte: Musimy w końcu załatwić kwestię reparacji, których jako Prezydent RP dla dobra wspólnego się domagam
„Celem Niemiec było zniszczenie Polski”
Do słów prezydenta Nawrockiego odniosła się na platformie X Beata Szydło. Europosłanka PiS podkreśliła, że „celem Niemiec było zniszczenie Polski i Polaków”.
Zniszczenie przez Niemców Wielunia okrutnym bombardowaniem było preludium tego, co czekało Polskę podczas II wojny światowej. Celem Niemiec było zniszczenie Polski i Polaków. Nigdy w historii żadne państwo nie zadało takich strat innemu krajowi, jak Niemcy Polsce. Dlatego reparacje od państwa niemieckiego, tak jak powiedział dziś na Westerplatte prezydent Karol Nawrocki, są podstawą prawdy i jasnych relacji
—- napisała była premier.
kk/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739244-szydlo-reparacje-sa-podstawa-prawdy-i-jasnych-relacji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.