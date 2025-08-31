W sieci przywołano pamiętne nagranie z Lechem Wałesą, w którym były przewodniczący „Solidarności” opowiadał Monice Olejnik: „Oni sami mnie robią bohaterem. Jako jedyny pokonałem bezpiekę. Jako jedyny bezpieka służyła mnie”. „Krążące po X nagranie jest w pełni autentyczne i pochodzi z lipca 2017 r.” - podkreślił red. Samuel Pereira z Telewizji wPolsce24.
Prezydent Nawrocki wspomniał o Wałęsie
Prezydent Karol Nawrocki wziął dziś udział w uroczystym posiedzeniu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” w Sali BHP Stoczni Gdańskiej z okazji 45. rocznicy Porozumień Sierpniowych. Jak przyznał, nie da się opowiedzieć historii „Solidarności” bez wielkich nazwisk. Ale?
Wspominamy dzisiaj także ś.p. Annę Walentynowicz, matkę „Solidarności”, Annę „Solidarność” od której wszystko się zaczęło i to dla niej był ten strajk i to ona sprawiła, że ten strajk stał się solidarnościowi. W tej historii jest też przewodniczący Lech Wałęsa, o którym zapominać nie możemy, bo poddalibyśmy się historycznej amnezji. Był przewodniczącym „Solidarności”, ale nikt nie zabroni nam opisywać rzetelnie i mówić prawdy o tym, kim był Lech Wałęsa i za to dziękuję Sławomirowi Cenckiewiczowi
— zaznaczył.
Pamiętna rozmowa z Olejnik
W obronie Wałęsy gorliwie stanęli przeróżni politycy PO, którzy prześcigali się w laudacjach. Jednocześnie przypomniano coś, co do tej pory wprawia w osłupienie, a także budzi potężny śmiech… Chodzi o słynny fragment programu „Kropka nad i”, w którym Lech Wałęsa próbował - na swój sposób oczywiście - „rozprawić się” z pytaniami Moniki Olejnik na antenie TVN24.
Krążące po X nagranie jest w pełni autentyczne i pochodzi z lipca 2017 r. Lech Wałęsa tłumaczy Monice Olejnik z pieniędzy jakie dostawał od bezpieki i mówi, że otrzymał od komunistów mieszkanie… bo go chcieli z hotelu robotniczego na złość wyciągnąć 🤭
— opisał i podał dalej wspomniane nagranie red. Samuel Pereira z Telewizji wPolsce24.
Cóż takiego opowiadał Wałęsa?
Przeczytałem go [artykuł przywołany przez M.Olejnik - red.]. Musi pani wyciągnąć wnioski. Jak byłem mocny, jak to bezpieka mnie służyła, a nie ja. To oni wykonali, wykonywali wszystko to, co ja chciałem. Chciałem mieszkanie, musieli mi dać. Chciałem pieniądze, musieli mi dać. A chciałem jeszcze większe, no to wtedy nie chcieli ze mną pracować. No czy większego bohatera chcecie? Oni sami mnie robią bohaterem. Jako jedyny pokonałem bezpiekę. Jako jedyny bezpieka służyła mnie
— mówił były szef „Solidarności”, na co Monika Olejnik zareagowała, pytając: „Dobrze, ale za co dawali panu te pieniądze?”.
To oni tak piszą. To nie ja mówię, to oni tak piszą. Co pani pier… Ja przed chwilą pani powiedziałem, że tak napisano w tym artykule, który pani przytoczyła i z tego artykułu to wynika. Proszę panią, mieszkanie nawet wymusiłem, żeby mi dali. Ale zaraz, zaraz, zaraz. Więc pani odpowiadam
— nerwowo odpowiadał, a Olejnik wtrąciła, że „pan prezydent jest niegrzeczny”.
Mieszkałem w hotelu robotniczym, gdzie było ponad tysiąc robotników. Żeby mnie wyrwać, dano mi mieszkanie, bo byłem groźny, to na siłę dano mi mieszkanie. Widzi pani, taka jest prawda. A nie oni mówią, że dostałem w nagrodę. Nie, bo ja byłem wtedy przywódcą i mogłem podnieść hotel, tam gdzie było ponad tysiąc robotników i żeby mi zabrać tę broń, to mi dano, wyrzucono mnie do jakiegoś kiepskiego mieszkania. Tego Centkiewicz [oczywiście Sławomir Cenckiewicz - red.] nie zauważa
— ciągnął Lech Wałęsa.
„Tu mi tramwaj jedzie, panie Wałęsa”
Wyjątkowo celny komentarz wideo (pt. „Wałęsowe opowieści o strasznych fajtłapach esbekach”), w którym przywołano najnowszy wywiad Wałęsy dla PAP, opublikował w sieci prof. Przemysław Czarnek.
45-ta rocznica Porozumień Sierpniowych. Solidarności. I jest jak jest. Pani Krzywonos o jakiś kurduplach. Ciekawe o kim. Poprzednio przemawiał pan Borusewicz, który też nawoływał do Karola Nawróckiego, o zniesienie jakichś barier. Ale najlepszy w tym wszystkim jest kto? Lech Wałęsa. Otóż Lech Wałęsa udzielił wywiadu Polskiej Agencji prasowej. I co on tam w tym wywiadzie pisze? Otóż pisze, że ubecja wiedziała, że ma przewodzić strajkiem. W związku z tym pilnowała go dzień i noc. Pod blokiem siedział zawsze ktoś. Milicja stała również pod blokiem. Mysz by się nie przeciśnęła, dlatego poszedł spać. No ale obudził się i pomyślał, co on teraz powie kolegom. Więc jednak ubrał się, pożegnał się z żoną i poszedł. Siadł do tramwaju. Nikt go nie zatrzymał, ale jakichś trzech typków obok niego, także ubecja. Pilnowali go do samej bramy stoczni. Brama jedna zamknięta, brama druga zamknięta, więc wszedł na drzewo i przeskoczył, a oni go nie złapali
— cytował wiceprezes PiS za artykułem wPolityce.pl.
Na litość boską, tu mi tramwaj jedzie, panie Wałęsa. Ten sam, który został zatrzymany przez tę Krzywonos. Coś strasznego
— spuentował.
Opowieści Lecha Wałęsy można byłoby podsumować krótko - i śmieszno, i straszno.
