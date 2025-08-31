Roman Giertych stanął na platformie X w obronie Lecha Wałęsy i w nieeleganckich słowach opisał jego krytyków. „Panie Romanie, a pamięta Pan jak współpracująca z Ligą Polskich Rodzin (której był Pan liderem) Młodzież Wszechpolska (której był pan założycielem i prezesem honorowym) rzucała śnieżkami w Wałęsę w Giżycku i wznosiła nienawistne hasła?” - zapytał posła KO Krzysztof Stanowski.
Z okazji rocznicy Sierpnia 80. poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych w pełnych dezynwoltury słowach odniósł się do krytyków b. prezydenta, b. lidera NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy.
Niektórzy jeszcze w pieluchy szczali, gdy inni siedzieli za to, aby te smyki gdy dorosną mogły mówić najgłupsze brednie
— napisał Roman Giertych na platformie X.
Kłopotliwa przeszłość Giertycha
Komentarz Giertycha w mediach społecznościowych nie umknął uwadze założyciela Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego, który zauważył, że poseł KO był długoletnim liderem Ligi Polskich Rodzin i Młodzieży Wszechpolskiej, które - delikatnie mówiąc - nie należały do admiratorów Wałęsy.
Panie Romanie, a pamięta Pan jak współpracująca z Ligą Polskich Rodzin (której był Pan liderem) Młodzież Wszechpolska (której był pan założycielem i prezesem honorowym) rzucała śnieżkami w Wałęsę w Giżycku i wznosiła nienawistne hasła?
— pytał Krzysztof Stanowski.
