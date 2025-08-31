WIDEO

Poruszająca scena! Prezydent i płacząca dziewczynka. "Boże wzruszyłaś mnie, ty ze szczęścia płaczesz, wszystko będzie dobrze"

prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/Adam Warżawa

Boże wzruszyłaś mnie, ty ze szczęścia płaczesz, wszystko będzie dobrze” - powiedział prezydent Karol Nawrocki, przytulując dziewczynkę, którą wzruszyło spotkanie z głową polskiego państwa.

Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystościach z okazji 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Płacząca dziewczynka

Podczas wizyty w Gdańsku prezydenta witał tłum jego sympatyków. Wśród nich głowa państwa wypatrzyła płaczącą dziewczynkę.

A co się stało? Płakałaś?

— zapytał prezydent.

To ze szczęścia, że pan prezydent jest tutaj z nami

— wskazała kobieta, w pobliżu dziewczynki.

Naprawdę? Chodź

— powiedział Karol Nawrocki, który przytulił płaczącą dziewczynkę.

Boże wzruszyłaś mnie, ty ze szczęścia płaczesz, wszystko będzie dobrze

— wskazał prezydent.

Nagranie z tego zdarzenia udostępnił portal Tysol.pl w swoich mediach społecznościowych.

as/Tysol.pl

