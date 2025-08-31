„Boże wzruszyłaś mnie, ty ze szczęścia płaczesz, wszystko będzie dobrze” - powiedział prezydent Karol Nawrocki, przytulując dziewczynkę, którą wzruszyło spotkanie z głową polskiego państwa.
Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystościach z okazji 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.
Płacząca dziewczynka
Podczas wizyty w Gdańsku prezydenta witał tłum jego sympatyków. Wśród nich głowa państwa wypatrzyła płaczącą dziewczynkę.
A co się stało? Płakałaś?
— zapytał prezydent.
To ze szczęścia, że pan prezydent jest tutaj z nami
— wskazała kobieta, w pobliżu dziewczynki.
Naprawdę? Chodź
— powiedział Karol Nawrocki, który przytulił płaczącą dziewczynkę.
Boże wzruszyłaś mnie, ty ze szczęścia płaczesz, wszystko będzie dobrze
— wskazał prezydent.
Nagranie z tego zdarzenia udostępnił portal Tysol.pl w swoich mediach społecznościowych.
