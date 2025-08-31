„Rząd Donalda Tuska już niedługo dwa lata będzie rządził i nic nie zrobili. Nawet nie spróbowali zbudować koalicji blokującej ratyfikację umowy z państwami Mercosur. To jest znamienne” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Marek Suski.
Szkodliwa dla Polski umowa coraz bliżej! Portal Politico donosi, że Bruksela przygotowuje się do tego, aby w przyszłym tygodniu przedstawić tekst dwóch umów handlowych z państwami Mercosur i Meksykiem.
Teksty zostaną następnie przesłane do krajów UE w celu formalnego zatwierdzenia. Oczekuje się, że obie umowy zostaną przedstawione jako „umowy wyłącznie UE”, co oznacza, że mogłyby zostać przyjęte kwalifikowaną większością głosów w Radzie UE, a także większością głosów w Parlamencie Europejskim, i nie musiałyby przechodzić przez parlamenty narodowe, co znacznie przyspieszyłoby proces
— wskazał portal.
CZYTAJ WIĘCEJ: Szkodliwa dla Polski umowa z Mercosur coraz bliżej! Bruksela dopina ostatnie szczegóły. Chce pominąć parlamenty krajowe
„Rząd nic nie zrobił”
Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Marek Suski.
To jest umowa, która w zasadzie otwiera rynki państw Mercosur dla niemieckiego przemysłu. A zamyka dla polskiego rolnictwa, ponieważ jak tańsze produkty rolne przypłyną do Europy, to nasi rolnicy nie będą mieli, gdzie ich sprzedać. Może się okaże, że ich tańsze produkty przypłyną do Polski. Dla nas jest to bardzo zła wiadomość. Rząd Donalda Tuska już niedługo dwa lata będzie rządził i nic nie zrobili. Nawet nie spróbowali zbudować koalicji blokującej ratyfikację tej umowy. To jest znamienne
— mówił Marek Suski.
Mamy prezydenta, który mówi, że będzie próbował zbudować taką większość blokującą, ale bez wsparcia rządu, to będzie szalenie trudne. A rząd, jak widać, rzuca kłody pod nogi panu prezydentowi, a w gruncie rzeczy Polsce
— podkreślił polityk.
Wydaje się, że Donald Tusk jest pilnowany przez Brukselę. Ursula von der Leyen przyjechała przypilnować Donalda Tuska, żeby nie budował większości przeciwko interesom niemieckim. Umowa Mercosur jest w interesie niemieckiego przemysłu
— wskazał poseł PiS.
„Zbrodnie wojenne się nie przedawniają”
Marek Suski nawiązał też do kwestii reparacji wojennych od Niemiec.
Absolutnie nie możemy zapomnieć o tym, co Niemcy nam zrobili. Co więcej, nawet Niemcy twierdzący, że ich rząd powiedział, że to jest sprawa już dawno zamknięta, że to się już przeterminowało. Jak rządziliśmy, to ja tłumaczyłem m.in. ambasadorom niemieckim, że zbrodnie wojenne przeciwko ludzkości się nie przedawniają. Do tego rząd państwa zbrodniczego nie może powiedzieć, że to już się przedawniło i że ofiarom nie wypłacimy odszkodowań. Prędzej czy później będą musieli się rozliczyć z II wojny światowej. Będziemy się domagać należnego nam zadośćuczynienia
— podkreślił polityk.
tt/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739214-tylko-u-nas-marek-suski-tusk-jest-pilnowany-przez-bruksele
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.