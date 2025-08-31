Prezydent Karol Nawrocki przyznał, że nie da się opowiedzieć historii „Solidarności” bez wielkich nazwisk. „W tej historii jest też przewodniczący Lech Wałęsa, o którym zapominać nie możemy, bo poddalibyśmy się historycznej amnezji. Był przewodniczącym ‘Solidarności’, ale nikt nie zabroni nam opisywać rzetelnie i mówić prawdy o tym, kim był Lech Wałęsa i za to dziękuję Sławomirowi Cenckiewiczowi” - zaznaczył.
Karol Nawrocki wziął udział w uroczystym posiedzeniu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” w Sali BHP Stoczni Gdańskiej z okazji 45. rocznicy Porozumień Sierpniowych.
Prezydent podczas przemówienia zwrócił uwagę, że „Polska dziękuje dzisiaj tym setkom i milionom, którzy stanęli po dobrej stronie w rewolucji sierpnia 1980”
Będziemy nadal upominać się o nich, ale da się opowiedzieć historii wielkiej „Solidarności” także bez wielkich nazwisk. Mamy dzisiaj to ogromne szczęście, że są z nami i tak ciepło ich przywitaliśmy i Andrzej i Joanna Gwiazdowie, i Krzysztof Wyszkowski. Wspominamy dzisiaj także ś.p. Annę Walentynowicz, matkę „Solidarności”, Annę „Solidarność” od której wszystko się zaczęło i to dla niej był ten strajk i to ona sprawiła, że ten strajk stał się solidarnościowi
— zaznaczył.
W tej historii jest też przewodniczący Lech Wałęsa, o którym zapominać nie możemy, bo poddalibyśmy się historycznej amnezji. Był przewodniczącym „Solidarności”, ale nikt nie zabroni nam opisywać rzetelnie i mówić prawdy o tym, kim był Lech Wałęsa i za to dziękuję Sławomirowi Cenckiewiczowi
— wskazał.
