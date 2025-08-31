Ciekawe pytanie - zważywszy na jego przeszłość - zadał Bogusław Wołoszański, poseł KO, w 45. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. „Narodziła się Solidarność, ruch który zachwiał imperium komunistycznym. (…) Pytanie: czy jesteśmy wierni tamtemu dziedzictwu?” - zastanawiał się parlamentarzysta, który w przeszłości współpracował ze służbami PRL. W wymowny sposób - choć przy użyciu cytatu - odpowiedział były polityk Bogusław Sonik, opozycjonista czasów PRL.
Bogusław Wołoszański jest sejmowym debiutantem, ale dobrze odnalazł się w Koalicji Obywatelskiej, która przedstawia się jako „demokratyczna” strona polskiej sceny politycznej (w kontraście do w domyśle „niedemokratycznego” PiS i ewentualnie Konfederacji), a niektórzy politycy tego ugrupowania odwołują się do dziedzictwa „Solidarności”. Wołoszańskiemu natomiast, cóż… Z demokracją i „Solidarnością” było tak troszeczkę nie po drodze. Powszechnie znany jest fakt jego współpracy ze służbami PRL, do czego sam się przyznał.
Wołoszański rozprawia o… dziedzictwie Solidarności
I dlatego nieco dziwić może pytanie, które zadaje poseł Bogusław Wołoszański w 45. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.
31 sierpnia 1980 r. – Porozumienia Sierpniowe. Narodziła się Solidarność, ruch który zachwiał imperium komunistycznym. Historia przyspieszyła. Pytanie: czy jesteśmy wierni tamtemu dziedzictwu?
— napisał na platformie X.
Tylko ze Szwejka cytat sie nadaje „zuchwałe są te k… i bezczelne „
— skomentował Bogusław Sonik, były poseł KO, który w 2023 r. zrezygnował z członkostwa w partii i klubie parlamentarnym, nie ubiegał się także o reelekcję do Sejmu.
Również dla Marzeny Paczuskiej, członka KRRiT, Bogusław Wołoszański prawiący o „dziedzictwie Solidarności” jest raczej niestrawny.
Dość! Wystarczy 45 lat mieszania ziarna z plewami. Jeszcze żyjemy
— podkreśliła.
Dawny kontakt operacyjny dwu pseudonimów: „Ben” i „Rewo” pytający o wierność dziedzictwu „Solidarności” to genialny przykład tego, jak za rządów koalicji 13 grudnia wszystko w Polsce stanęło na głowie.
