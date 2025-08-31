Wewnętrzny sondaż Prawa i Sprawiedliwości ma ujawniać dużą i wciąż rosnącą szansę na powrót tego ugrupowania do samodzielnej władzy. To jednak stanowić ma również źródło zmartwień lidera opozycji, gdyż w łonie partii ma panować hurraoptymistyczny entuzjazm, przez co wielu polityków PiS sądzi, że przejęcie władzy wespół z Konfederacją jest jedynie kwestią czasu, a przez to „nie chce im się walczyć”. Prezes Kaczyński jest z kolei zdecydowany, by samodzielnie wrócić do władzy.
Ostatni sondaż zlecony przez PiS daje tej partii 35 proc. To wynik bez niezdecydowanych. Na Nowogrodzkiej są jednak przekonani, że PiS jest niedoszacowane, więc co najmniej punkt więcej sobie doliczają
— zaznaczyli dziennikarze portalu Onet w podkaście „Stan Wyjątkowy”.
Wielki optymizm w PiS
Wewnętrzny sondaż największej partii opozycyjnej ma wskazywać, że istnieją poważne szanse na uzyskanie samodzielnej większości w przyszłym Sejmie. Pułap poparcia, który mógłby wystarczyć do realizacji tego planu obliczono na 38,6 proc. poparcia, natomiast 39 proc. to już gwarancja pełnego sukcesu.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński ma ponoć przeczuwać, że niewiele brakuje do uzyskania samodzielnej władzy w przyszłym Sejmie. Wszystko rozbija się o 3 proc. To jednak stanowić ma również źródło zmartwień lidera opozycji, gdyż w łonie partii ma panować hurraoptymistyczny entuzjazm, przez co wielu polityków PiS sądzi, że przejęcie władzy wespół z Konfederacją jest jedynie kwestią czasu, a przez to „nie chce im się walczyć”. Prezes Kaczyński jest z kolei zdecydowany, by samodzielnie wrócić do władzy.
Jarosław Kaczyński jest wściekły, bo widzi, że część partii już myśli „wejdziemy w koalicję z Konfederacją i przejmiemy władzę”. A przez to nie chce im się walczyć. Wszystkie sondaże pokazują, że wracamy do władzy, ale Jarosław Kaczyński chce wrócić do niej samodzielnie
— zaznaczył w rozmowie z Onetem jeden z polityków PiS.
Bój z Konfederacją
Onet rozważał też przyczyny ostrzejszej retoryki Jarosława Kaczyńskiego wobec Konfederacji, którą oskarżył m. in. o zdradę, jeśli weszłaby w porozumienie z Koalicją Obywatelską. Prezes PiS ma też - według dziennikarzy Onetu - uważać Sławomira Mentzena za „chłystka”.
W PiS żywe jest przeświadczenie, że partia jest niedoszacowana w sondażach, a walka z Konfederacją o najtwardszy prawicowy elektorat może być kluczowa dla przyszłego kształtu polskiej sceny politycznej.
My chcemy rządzić sami. Jesteśmy niedoszacowani w sondażach. Konfederacja walczy o nasz najtwardszy elektorat, nie możemy im go oddać. Kaczyński zawsze dokonywał silnej polaryzacji. Sprawia, że jesteśmy my i oni. Nie możemy pokazywać, że Konfederacja to odnoga PiS
— wskazywał dla Onetu jeden z posłów PiS.
CZYTAJ TEŻ:
— TYLKO U NAS. Czarnek: Walczymy o samodzielne rządy. Jeśli koalicja będzie konieczna, to do Konfederacji jest nam najbliżej
— PiS szykuje jesienną ofensywę. W październiku możliwe złożenie projektu uchwały ws. referendum dot. odrzucenia paktu migracyjnego
— Duże zadowolenie w PiS po debacie Morawieckiego z Mentzenem? „Prezes był relacjami z tego spotkania zachwycony”
maz/Onet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739184-wielki-powrot-do-wladzy-wyciekl-wewnetrzny-sondaz-pis
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.