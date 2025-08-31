„To jest sytuacja podwójnie dramatyczna. Po pierwsze, że w ogóle do tego doszło. Struktura wojskowa kierowana przez pana Kosiniaka-Kamysza nie gwarantuje blokady ewentualnego ataku wobec Polski. To rzecz zupełnie dramatyczna” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Antoni Macierewicz, były szef MON, poseł PiS, który skomentował sprawę rosyjskiego drona, który spadłw Osinach.
20 sierpnia rano policja poinformowała, że niezidentyfikowany obiekt spadł w nocy na pole kukurydzy w powiecie łukowskim pod Osinami (Lubelskie). Wskutek wybuchu w kilku domach powybijane zostały szyby. Policjanci znaleźli na miejscu nadpalone szczątki metalowe i plastikowe. Po południu na konferencji prasowej wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że obiekt, który eksplodował, to rosyjski dron.
„To jest rzecz dramatyczna zupełnie”
Tę kwestię omówił na antenie Telewizji wPolsce24 Antoni Macierewicz, były szef MON, poseł PiS.
To jest sytuacja podwójnie dramatyczna. Po pierwsze, że w ogóle do tego doszło. Struktura wojskowa kierowana przez pana Kosiniaka-Kamysza nie gwarantuje blokady ewentualnego ataku wobec Polski. To jest rzecz zupełnie dramatyczna
— podkreślił Antoni Macierewicz.
Jeszcze bardziej szokujące jest to, że okazuje się, iż wszystkie struktury wojskowe, ale także polityczne niekompetentnie definiowały, co się naprawdę zdarzyło. Przypomnijmy, że struktura wojskowa następnego dnia rano definiowała, że to jest nieprawda, że ani z Ukrainy, ani z Białorusi nie przyleciała taka formacja. To są rzeczy pokazujące, że wojsko nie jest skutecznie kształtowane, nie jest skutecznie kierowane, nie jest skutecznie formowane w sytuacji zagrożenia militarnego ze strony ze strony Rosji. Pan Kosiniak-Kamysz bardzo ładnie mówi, tylko bezsensownie
— wskazał polityk.
„Mamy do czynienia z niekompetencją”
Mamy do czynienia z sytuacją niekompetentności i z sytuacją nieodpowiedzialnego kształtowania obrony polskiej przez pana Kosiniaka-Kamysza. Trzeba mieć tego naprawdę bardzo, bardzo poważną świadomość. Mówię o tym dlatego, że są takie osoby, które przedstawiają publicznie pana Kosiniaka-Kamysza jako wybitnego człowieka. Być może należy chwalić jego ładne sformułowania, bo rzeczywiście ładnie mówi, ale mówi nieprawdę. Nie realizuje rzeczywiście obrony polskiej i to jest istota rzeczy
— zaznaczył były szef MON.
Antoni Macierewicz mówił też o tym, że 45 lat temu m.in. w Gdańsku podpisano Porozumienia Sierpniowe.
To była największa zmiana po roku 1945. Warto sobie uświadomić, że ostatecznie zostało zorganizowanych ponad 10 milionów społeczeństwa. A struktura była nie tylko strukturą zawodową, była strukturą narodową, była reprezentantem interesu państwa narodu polskiego, dążąca do przekształcenia państwa komunistycznego w państwo niepodległe. To była istota rzeczy tego, co zaczęło się właśnie w Szczecinie, w Gdańsku, ale także w miastach śląskich. Warto pamiętać, że na początku września podstawowe decyzje zostały podjęte w Katowicach i w innych miastach śląskich. Miało to fundamentalne znaczenie
— podkreślił.
Ocenił także, że część z tamtych postulatów jest wciąż aktualna.
Aktualna w tym sensie, że została odrzucona przez Donalda Tuska, zakwestionowana przez Donalda Tuska. Nie ma wątpliwości, że z jego punktu widzenia przecież ani polska działalność produkcji gospodarczej, ani rolnictwo ma nie istnieć. One mają być zlikwidowane, mamy tego nie mieć. Mamy działać na podstawie tego, co nam tak naprawdę dadzą Niemcy i w jakim zakresie my będziemy mogli wesprzeć Niemców. To są działania mające przekształcić Polskę w strukturę zależną od państwa niemieckiego
— powiedział polityk.
tt/Telewizja wPolsce24
