TYLKO U NAS. Zbigniew Ziobro mówi o zawiadomieniu na ministra Żurka! "Tam się wszystko rozjeżdża, ale im to nie przeszkadza. Idą bez skrupułów"

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że mamy do czynienia z grupą, która działa w ramach struktur władzy i w sposób całkowicie świadomy, z premedytacją łamie porządek prawny przejmując ważną instytucję, jedną z kluczowych, jeśli nie najważniejszą, jeżeli chodzi o organy ścigania, po to, aby realizować w ten sposób swoje interesy” - mówił były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (PiS) na antenie Telewizji wPolsce24.

Posłowie PiS Zbigniew Ziobro i Jan Kanthak zapowiedzieli, że 1 września złożą w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Donalda Tuska i szefa MS Waldemara Żurka. Chodzi o sprawę zamachu na prokuratora krajowego. Jak mówili podczas konferencji prasowej politycy opozycji, „z wysokim prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że Waldemar Żurek dołączył do zorganizowanej grupy przestępczej”.…

