„W związku ze złożonym przez pełnomocnika red. Samuela Pereiry wnioskiem o ułaskawienie Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP popiera powyższy wniosek i kieruje do Pana Prezydenta apel o skorzystanie wobec w/w z prawa łaski bezpośrednio na podstawie art. 139 Konstytucji RP” - czytamy w oficjalnym stanowisku CMWP Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dziennikarz Telewizji wPolsce24 Samuel Pereira został prawomocnie skazany za rzekome zniesławienie matki polityka Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy. W ocenie dziennikarza oraz SDP „wyrok w tej sprawie ma cechy tzw. SLAPP-u”.
Sprawa dotyczy artykułu, który ukazał się na portalu tvp.info we wrześniu 2019 roku, o tytule: „‘Weźcie klikajcie, rozruszaj trochę towarzystwo’. Jak żona Brejzy hejt ustawiała”. Samuel Pereira dowodził w nim, iż żona polityka KO Krzysztofa Brejzy, a także jego rodzice, mieli instruować lokalnych działaczy, jak uderzać w przeciwników politycznych w sieci. Prywatny akt oskarżenia przeciwko dziennikarzowi ze sławnego artykułu 212 kodeksu karnego dotyczącego zniesławienia wystosowała Aleksandra Brejza, matka polityka KO, która prawomocnie sprawę wygrała. Zgodnie z wyrokiem dziennikarz ma opublikować przeprosiny, a także zapłacić grzywnę oraz uiścić koszty sądowe - razem mowa o kosztach rzędu ok. 40 tys. zł.
Według oceny CMWP, w przedmiotowej sprawie miało miejsce rażące naruszenie praw obywatelskich Samuela Pereiry. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe
— czytamy w piśmie jakie CMWP SDP skierowało do prezydenta Karola Nawrockiego. Wskazane są kolejne międzynarodowe regulacje, których celem jest ochrona wolności słowa.
Artykuł 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowi, że „Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.” W myśl artykułu 19 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych: „Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru.” Prawo do otrzymywania i przekazywania informacji zostało również zaznaczone w Motywie (8) Europejskiego Aktu o Wolności Mediów - EMFA (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1083 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia wspólnych ram dla usług medialnych na rynku wewnętrznym i zmiany dyrektywy 2010/13/UE). Wreszcie, z art. 54 ust. 1 Konstytucji RP jednoznacznie wynika, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
— czytamy w dokumencie SDP.
SDP apeluje do prezydenta Nawrockiego o ułaskawienie
Uwzględniając powyższe, wypowiedź dziennikarska red. Samuela Pereiry podlega szczególnej ochronie na mocy krajowego i międzynarodowego porządku prawnego i nie powinna podlegać sankcjom
— oświadcza Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i przypomina, że prywatny akt oskarżenia wystosowała osoba publiczna, a na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego takie osoby podlegają szerszej krytyce, powinny wykazać większy stopień tolerancji.
Demokratyczne państwo prawa obowiązane jest chronić dziennikarzy dających wyraz opinii publicznej jako przedstawicieli wolnej prasy, nie zaś ich represjonować. CMWP SDP kwalifikuje niniejszą sprawę jako SLAPP (strategic lawsuit against public participation), tj. strategiczny proces przeciwko partycypacji publicznej. Jest to forma akcji procesowej, która tłumi publiczną debatę i powoduje tzw. efekt mrożący (chilling effect), skutecznie odstraszając dziennikarzy wyrażania opinii na niewygodne tematy. Taki stan rzeczy jest nie do pogodzenia ze społeczną funkcją prasy
— brzmi stanowisko SDP.
Dlatego w ocenie CMWP SDP wyrok ten narusza zasadę wolności słowa i godzi w jeden z fundamentów porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, jakim ta wolność jest. Jej fundamentem jest swoboda wypowiedzi dziennikarskiej i prawo każdego dziennikarza do krytycznej oceny osób i zjawisk publicznych. Wyrok skazujący redaktora Samuela Pereiry za ujawnienie kontrowersyjnych i koniecznych do wyjaśnienia faktów z życia lokalnych elit łamią te zasady w sposób wyjątkowo bulwersujący. Podsumowując, apelujemy o przychylenie się do wniosku i skorzystanie z prawa łaski wobec red. Samuela Pereiry
— czytamy piśmie CMWP SD wystosowanym do prezydenta Karola Nawrockiego i podpisanym przez dyr. Jolanty Hajdasz.
