Posłowie PiS Zbigniew Ziobro i Jan Kanthak zapowiedzieli, że 1 września złożą w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Donalda Tuska i szefa MS Waldemara Żurka. Chodzi o sprawę zamachu na prokuratora krajowego.
Zbigniew Ziobro podkreślił na konferencji prasowej, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek „zdecydował się kontynuować stan bezprawia i utrzymywać sytuację, w której legalnie wybrany i powołany prokurator krajowy Dariusz Barski nie może wykonywać swoich obowiązków”. A - jak dodał - jego obowiązki wykonuje osoba, która „jest uzurpatorem, czyli w sposób bezprawny przywłaszcza sobie funkcję prokuratora krajowego na mocy bezprawnej decyzji premiera Donalda Tuska i bezprawnego wniosku byłego już ministra sprawiedliwości Adama Bodnara”.
Odwołanie prokuratora krajowego
Poseł zwrócił uwagę, że ustawa o prokuraturze, która obowiązywała i wciąż obowiązuje, jasno i wyraźnie mówi, „że można odwołać prokuratora krajowego, że premier i minister sprawiedliwości mogą skutecznie odwołać prokuratora krajowego, ale wtedy i tylko wtedy, kiedy na piśmie zgodę na to wyrazi prezydent Rzeczpospolitej”.
Zbigniew Ziobro podkreślił, że ówczesny prezydent Andrzej Duda nie wyraził takiej zgody na piśmie.
Mimo to minister Adam Bodnar, a teraz - utrzymując to - minister Waldemar Żurek uniemożliwiają wykonywanie czynności legalnemu prokuratorowi krajowemu
— zaznaczył poseł PiS.
„Żurek dołączył do bigosu prawnego”
Zdaniem innego posła PiS Jana Kanthaka „z wysokim prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że Waldemar Żurek dołączył do zorganizowanej grupy przestępczej, że stał się członkiem szajki przestępczej”.
Wskazał, że „mamy do czynienia z ‘wielkim bigosem’, do którego dołączył Waldemar Żurek”.
Bigosem w wymiarze sprawiedliwości, który urządził pan Bodnar z panem Tuskiem, łamiąc wszelkie przepisy konstytucji i ustawy
— dodał.
Składamy zawiadomienie do prokuratury na to, że Żurek dołączył do bigosu prawnego w Polsce
— przekazał Jan Kanthak.
Zbigniew Ziobro dodał, że zawiadomienie to 1 września trafi do stosownej prokuratury.
tt/PAP
