WIDEO

Ważne przesłanie prezydenta. Wskazał na historyczny sztandar "Solidarności" w stoczni szczecińskiej. "Stop zapleśniałym elitom władzy"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Karol Nawrocki / autor: PAP/Marcin Bielecki
Karol Nawrocki / autor: PAP/Marcin Bielecki

Jeden ze sztandarów na stoczni szczecińskiej grzmiał: ‘Stop zapleśniałym elitom władzy’. Władza, która odrywa się od społeczeństwa, żyje w propagandowych przekazach, w statystykach, które nie odbijają się, jak w latach 80., na życiu zwykłych robotników i obywateli, taka władza skazana jest na porażkę” - powiedział prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent RP wziął dziś udział w uroczystościach z okazji sierpnia 1980. w Szczecinie, gdzie wygłosił przemówienie. Nawiązał do historycznego sztandaru szczecińskiej protestujących z 1980 r. w stoczni.

Jeden ze sztandarów na stoczni szczecińskiej grzmiał: „Stop zapleśniałym elitom władzy”. Władza, która odrywa się od społeczeństwa, żyje w propagandowych przekazach, w statystykach, które nie odbijają się, jak w latach 80., na życiu zwykłych robotników i obywateli, taka władza skazana jest na porażkę

— mówił.

Solidarność” wygrała

Prezydent podkreslił, że chcoć w bólach, to jednak zryw „Solidarności” zwycieżył i doprowadził do odzyskania wolności w Polsce.

Tego dowiedli protestujący w sierpniu 1980 r. Mimo, że przyszedł 13 grudnia, to „Solidarność” wygrała, a Polska – w bólach – ale odrzuciła system komunistyczny i możemy dziś żyć w wolnej, niepodległej i demokratycznej Polsce

— powiedział prezydent Karol Nawrocki.

CZYTAJ TEŻ:

Obchody sierpnia 80. w Szczecinie. Prezydent: Ci, którzy o naszą wolność walczyli, często żyją gorzej niż ci, którzy z wolnością walczyli

„Nawrocki w Polsce”. Gościem będzie szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. „Nie byłoby mnie w tym miejscu, gdyby nie rodzina”

maz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych