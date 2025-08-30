„Jeden ze sztandarów na stoczni szczecińskiej grzmiał: ‘Stop zapleśniałym elitom władzy’. Władza, która odrywa się od społeczeństwa, żyje w propagandowych przekazach, w statystykach, które nie odbijają się, jak w latach 80., na życiu zwykłych robotników i obywateli, taka władza skazana jest na porażkę” - powiedział prezydent Karol Nawrocki.
Prezydent RP wziął dziś udział w uroczystościach z okazji sierpnia 1980. w Szczecinie, gdzie wygłosił przemówienie. Nawiązał do historycznego sztandaru szczecińskiej protestujących z 1980 r. w stoczni.
Jeden ze sztandarów na stoczni szczecińskiej grzmiał: „Stop zapleśniałym elitom władzy”. Władza, która odrywa się od społeczeństwa, żyje w propagandowych przekazach, w statystykach, które nie odbijają się, jak w latach 80., na życiu zwykłych robotników i obywateli, taka władza skazana jest na porażkę
— mówił.
„Solidarność” wygrała
Prezydent podkreslił, że chcoć w bólach, to jednak zryw „Solidarności” zwycieżył i doprowadził do odzyskania wolności w Polsce.
Tego dowiedli protestujący w sierpniu 1980 r. Mimo, że przyszedł 13 grudnia, to „Solidarność” wygrała, a Polska – w bólach – ale odrzuciła system komunistyczny i możemy dziś żyć w wolnej, niepodległej i demokratycznej Polsce
— powiedział prezydent Karol Nawrocki.
