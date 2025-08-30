Duże zadowolenie w PiS po debacie Morawieckiego z Mentzenem? "Prezes był relacjami z tego spotkania zachwycony"

Prezes był zachwycony. Morawiecki pokazał, że wciąż warto na niego stawiać. I obnażył Mentzena” - powiedział jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości, komentując debatę z cyklu „Piwo z Mentzenem” między byłym premierem a liderem Konfederacji.

Mateusz Morawiecki to jedyny polityk PiS, który wziął udział w „Piwie z Mentzenem” po tym, gdy lider Konfederacji w skandalicznych słowach odniósł się do zaproponowanej przez prezesa PiS „Deklaracji Polskiej”, nazywając Jarosława Kaczyńskiego „politycznym gangsterem”, odpowiedzialnym pośrednio na śmierć śp. Andrzeja Leppera, depresję Jarosława Gowina i chorobę Zbigniewa Ziobry.

Słowa te wzbudziły wielkie oburzenie w PiS i spowodowały, że wielu jego działaczy nie chciało debatować z Mentzenem, dopóki nie przeprosi on Jarosława Kaczyńskiego. Wyjątkiem okazał się Mateusz Morawiecki, który miał uzgodnić swoją obecność na debacie z Mentzenem z prezesem PiS.

Zadowolenie prezesa PiS

Wirtualna Polska dotarła do wypowiedzi kilku anonimowych polityków PiS, którzy stwierdzili, że prezes PiS Jarosław Kaczyński jest bardzo zadowolony z wystąpienia Mateusza Morawieckiego w debacie z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem z cyklu „Piwo z Mentzenem”.

Prezes był relacjami z tego spotkania zachwycony. Morawiecki pokazał, że wciąż warto na niego stawiać. I obnażył Mentzena

— zaznaczył jeden ze współpracowników lidera opozycji.

Nie jest to bynajmniej opinia odosobniona, gdyż wielu polityków i działaczy PiS w pełnych uznania słowach odniosła się do wystąpienia Morawieckiego w debacie z Mentzenem, który ewidentnie, co potwierdzają analizy, wygrał spór z liderem Konfederacji.

CZYTAJ WIĘCEJ: Mentzen przegrał debatę na własnym podwórku. Zdecydowana większość oglądających „Piwo z Mentzenem” opowiedziała się za Morawieckim

Format miał służyć Mentzenowi, a wyszedł pokaz siły Morawieckiego. Merytoryka wygrała z pustymi hasłami

— zauważyła jedna z działaczek PiS.

Pokonany na własnym podwórku

Okazuje się, że Sławomir Mentzen został pokonany na własnym podwórku i jest to opinia nie tylko zwolenników PiS, ale też w dużej części elektoratu samej Konfederacji.

Prezes po tym starciu gołej d…py z batem czuje się pewnie. Jest zadowolony

— przekazał Wirtualnej Polsce jeden z polityków PiS.

Sławek, proszę wybaczyć, zachował się jak dureń

— komentował inny przedstawiciel PiS, dodając, że słowa Mentzena o „niepotrzebnych” innowacjach” przeczy jego wizerunkowi młodego, nowoczesnego polityka.

A mówi to chłop, który chce się kreować na nowoczesnego polityka młodego polityka. To jest, k…a, niedorzeczne

— dodaje.

Morawiecki obnażył prawdziwego Mentzena?

W PiS dominuje przeświadczenie, że po debacie Mentzena z Morawieckim potwierdziły się słowa Jarosława Kaczyńskiego o prezesie Nowej Nadziei, wedle których ma być „ekonomicznym dyletantem o mentalności Korwina”.

Nie wiem, czy powierzyłbym mu rolę szatniarza w Ministerstwie Finansów

— oznajmił anonimowy działacz PiS.

Mentzen jest przehype’owany, jak mu zabraknie wody w basenie, to okazuje się, że lata w krótkich gaciach. On się nie nadaje do rządzenia

— podkreślił jeden z młodszych posłów PiS.

Chciał być panem Mentzenem, został Sławkiem z Tik-Toka

— dodał inny polityk partii Jarosława Kaczyńskiego.

