Onet przekazał, że do miejscowości Czchów trafił czołg T-72. Portal podał, że maszyna znalazła się tam z inicjatywy jednego ze stowarzyszeń. Powiązany z nią ma być radny gen. Jerzy Jankowski. Podpis pod przekazaniem maszyny miał złożyć wiceminister MON Paweł Bejda z PSL.
Czołg w Czchowie
Portal Onet przekazał, że 26 sierpnia 2025 roku do niewielkiego Czchowa w Małopolsce wjechała wojskowa kolumna z lawetą przewożącą ponad czterdziestotonowy czołg T-72. Następnego dnia maszyna została rozładowana w miejskim parku i - zamiast trafić na poligon - stała się atrakcją dla mieszkańców. Maszyna miała tam trafić z inicjatywy jednego ze stowarzyszeń. Generał Jerzy Jankowski przyznał w rozmowie z portalem:
Czołg, z tego, co wiem, został przywieziony w ramach ćwiczenia wojskowego 1. Brygady Logistycznej.
Kontrowersje i powiązania w MON
Jak podaje Onet decyzja o przekazaniu sprzętu wzbudziła oburzenie wśród wojskowych, którzy podkreślają, że nawet stary T-72 mógłby zostać użyty do szkolenia czy na poligonie. Dodatkowo transport został zorganizowany z udziałem wojskowych pojazdów i dźwigów, co MON wycenił na 42 tys. zł. Kluczowe jest jednak to, że podpis pod przekazaniem czołgu miał złożyć wiceminister obrony Paweł Bejda. Generał Jankowski od lat współpracuje z Bejdą, a do resortu obrony trafił również dzięki rekomendacji Zenona Kosiniaka-Kamysza, wuja obecnego ministra obrony.
Generał i lokalna kampania
Centralną postacią sprawy pozostaje gen. Jerzy Jankowski - radny Czchowa i założyciel stowarzyszenia, które formalnie otrzymało czołg. W 2024 roku stowarzyszenie wystawiło swojego kandydata na burmistrza, Jakuba Kowalczyka. Jak podaje Onet to właśnie jego miała wspierać ta inicjatywa. Jak podaje Onet na Facebooku Jankowski pisał:
Czołg został przeze mnie zarezerwowany.
W rozmowie z dziennikarzami Onetu otwarcie przyznał:
Specjalnie to zrobiłem pod kampanię wyborczą. Żeby chłopak lepiej był odbierany, żeby wszyscy widzieli, że on jest taki bardzo tutaj zaangażowany w tej sprawie. No wiadomo, to była propaganda wyborcza.
Gdy dziennikarze Onetu zwrócili mu uwagę, że takie działania mogą wprowadzać wyborców w błąd, odparł:
To jest takie kłamstewko delikatne, ale tylko i wyłącznie mające podtekst bardzo pozytywny, dlatego, że szło to w jednym tylko celu, żeby rzeczywiście dla tej społeczności lokalnej.
