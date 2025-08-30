„Premier Tusk się naciął, dlatego że on, widząc silnego lidera, staje się takim pieskiem salonowym” – powiedział publicysta Stanisław Janecki w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Jolanta Hajdasz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Aleksandra Rybińska, publicystka oraz Marek Grabowski, socjolog i prezes Fundacji Mamy i Taty.
Posiedzenie Rady Gabinetowej w Pałacu Prezydenckim, które odbyło się 27 sierpnia, poświęcone było takim kwestiom, jak: stan finansów publicznych, inwestycje rozwojowe, w tym budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych, a także ochrona polskiego rolnictwa. W posiedzeniu Rady uczestniczyli: prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz ministrowie jego rządu, a także przedstawiciele prezydenckiej kancelarii.
Byłbym też zobowiązany, jakby państwo ministrowie zaktualizowali swoje 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. 12 gwarancji Trzeciej Drogi czy programu Lewicy. Z takim założeniem i z taką informacją, czy one pozostają dla państwa nadal aktualne, czy wokół nich musimy szukać rodzaju porozumienia, które wpłynie na system legislacyjny państwa polskiego
— powiedział prezydent Nawrocki.
„Tusk staje się pieskiem salonowym”
Do tej kwestii nawiązał publicysta Stanisław Janecki.
Prezydent zwołał Radę Gabinetową, ponieważ chciał dowiedzieć się, jak to jest, że jest zaplanowane ok. 271 miliardów deficytu. To jest bardzo alarmujące. Premier Tusk się naciął, dlatego że on, widząc silnego lidera, staje się takim pieskiem salonowym
— podkreślił Stanisław Janecki.
On jednocześnie instruuje prezydenta, że ja tu rządzę, a pan jest tylko do reprezentowania. Z drugiej strony jest taki zamknięty w sobie, że tak naprawdę to prezydent ma wszystkie atuty, a my tu przyszliśmy się tłumaczyć, chociaż twierdzili, że jest odwrotnie
— ocenił publicysta.
