„Przez trzy lata Polska świadczyła ten gest w stosunku do wszystkich dzieci, które są dziećmi obywateli Ukrainy, czyli wystarczyło przyjechać, zarejestrować się, by móc pobierać świadczenie (800 plus) i wyjechać. (…) Nie negujmy tego, że to było działanie po prostu potrzebne” – powiedziała prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Jolanta Hajdasz w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Aleksandra Rybińska, publicystka, Stanisław Janecki, publicysta oraz Marek Grabowski, socjolog i prezes Fundacji Mamy i Taty.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował 25 sierpnia, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko Ukraińcy, którzy pracują w Polsce, a dostęp do opieki zdrowotnej dla nich był uwarunkowany odprowadzaniem składki zdrowotnej. Relacje polsko-ukraińskie omówili publicyści.
Mam mieszane uczucia przy tym wecie. Wynika to z tego, że 800 plus zostało wprowadzone po to, by zwiększyć dzietność i pomóc polskim rodzinom. Chciałabym zobaczyć jakąś poprawkę tej ustawy. Przyjechały tutaj kobiety z dziećmi. My przyjęliśmy Ukrainę z dziećmi, której mąż jest zawodowym żołnierzem. Walczy nieprzerwanie od 2014 roku. I ona pojęła w końcu jakąś pracę, tylko to była praca dorywcza, słabo płatna. I ona dostawała 500 plus, potem 800 plus i to była ogromna pomoc. Tutaj diabeł tkwi w szczegółach
— mówiła Aleksandra Rybińska.
„To trochę taki szantaż emocjonalny”
To jest trochę taki szantaż emocjonalny. Co jest ważne to fakt, że ludzie, którzy nie płacą ZUS-u, nie pracują albo pracują na czarno, mają pełny dostęp do służby zdrowia. Wiem od lekarzy, że jednak to pierwszeństwo Ukraińców było traktowane bardzo poważnie. Sytuacja, w której stoi się w kolejce, jest sześć osób, które pokazują tylko paszport ukraiński i dostają pełen pakiet ochrony zdrowia, nie pracując, jest skandaliczna. Gdybyśmy nie pracowali i nikt by za nas tego ZUS-u nie opłacił, to my nie mielibyśmy prawa iść do lekarza
— wyjaśnił Marek Grabowski.
Tu jest masa manipulacji i kłamstw. Tu są kwestie praktyczne. Przeciwnicy tego weta twierdzili, że pracujący w Polsce Ukraińcy wyjadą, co jest absolutną bzdurą. Dlaczego niby mieliby wyjeżdżać? W 2024 roku ubezpieczenie społeczne i zdrowotne płaciło 825 tys. Ukraińców. Jest ich ok. 1,5 mln, czyli prawie 700 tys. nie płaciło tych ubezpieczeń. Jakie sumy z tego wpływały do polskiego budżetu? Z ubezpieczenia społecznego 12 mld 800 mln zł, z ubezpieczenia zdrowotnego 3,5 mld zł. Trzeba pamiętać, że ci ludzie jednocześnie mają prawo do emerytur polskich, kiedy będą w tym wieku. I teraz jest taki problem, że na Ukraińców, którzy skorzystali z ochrony zdrowia w Polsce, poszło 4,5 mld zł, czyli zabrakło miliarda złotych w składkach, które oni zapłacili
— tłumaczył Stanisław Janecki.
Chciałabym wrócić do tego weta, dlatego że nie da się załatwić przy jednym posunięciu wszystkich nabrzmiałych problemów w relacjach z Ukrainą. Tutaj absolutnie trzeba wziąć pod uwagę fakty. Przez trzy lata Polska świadczyła ten gest w stosunku do wszystkich dzieci, które są dziećmi obywateli Ukrainy, czyli wystarczyło przyjechać, zarejestrować się, by móc pobierać świadczenie i wyjechać. Przecież dobrze wiemy, że wojna toczy się na części terytorium Ukrainy, w pozostałych regionach w miarę jakoś ludzie też muszą funkcjonować. Nas też nie jest stać na to, aby każdego zasilać finansowo w ten sposób. Trzeba znaleźć inne sposoby, ale to nie przy tym wecie. Nie negujmy tego, że to było działanie po prostu potrzebne
— wskazała Jolanta Hajdasz.
