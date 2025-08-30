„Prezydent ewidentnie jest w ofensywie i wpycha rząd w defensywną postawę, co mnie i cieszy, i bawi. Lubię na to patrzeć. Tak mocno wystartował od pierwszego dnia prezydentury, że wydaje mi się, że oni tam nie nadążają” – powiedziała publicystka Aleksandra Rybińska w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Jolanta Hajdasz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Marek Grabowski, socjolog i prezes Fundacji Mamy i Taty oraz Stanisław Janecki, publicysta.
Posiedzenie Rady Gabinetowej w Pałacu Prezydenckim, które odbyło się 27 sierpnia, poświęcone było takim kwestiom, jak: stan finansów publicznych, inwestycje rozwojowe, w tym budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych, a także ochrona polskiego rolnictwa. W posiedzeniu Rady uczestniczyli: prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz ministrowie jego rządu, a także przedstawiciele prezydenckiej kancelarii.
Byłbym też zobowiązany, jakby państwo ministrowie zaktualizowali swoje 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. 12 gwarancji Trzeciej Drogi czy programu Lewicy. Z takim założeniem i z taką informacją, czy one pozostają dla państwa nadal aktualne, czy wokół nich musimy szukać rodzaju porozumienia, które wpłynie na system legislacyjny państwa polskiego
— powiedział prezydent Nawrocki.
„Prezydent jest w ofensywie”
Do tych słów nawiązali publicyści.
Słowa prezydenta były bardzo uszczypliwe. Kto pamięta jakieś 100 konkretów? Donald Tusk i tak ma wybiórczą pamięć – pamięta tylko to, co mu pasuje. Myślę, że wszyscy byli zaskoczeni. Przecież Lewica już dawno zrezygnowała ze swoich postulatów w ramach uginania się w koalicji. Prezydent ewidentnie jest w ofensywie i wpycha rząd w defensywną postawę, co mnie i cieszy, i bawi. Lubię na to patrzeć. Tak mocno wystartował od pierwszego dnia prezydentury, że wydaje mi się, że oni tam nie nadążają
— podkreśliła Aleksandra Rybińska.
Prezydent zwołał Radę Gabinetową, ponieważ chciał dowiedzieć się, jak to jest, że jest zaplanowane ok. 271 miliardów deficytu. To jest bardzo alarmujące. Premier Tusk się naciął, dlatego że on, widząc silnego lidera, staje się takim pieskiem salonowym. On jednocześnie instruuje prezydenta, że ja tu rządzę, a pan jest tylko do reprezentowania. Z drugiej strony jest taki zamknięty w sobie, że tak naprawdę to prezydent ma wszystkie atuty, a my tu przyszliśmy się tłumaczyć, chociaż twierdzili, że jest odwrotnie
— ocenił Stanisław Janecki.
„To jest nokaut”
Jeżeli od początku rządów nie ma pomysłu na to, co robić. A jedyna emocja, która scala, to jest emocja anty-PiS-u, emocja nienawiści i pogardy, to trudno mieć pewność siebie. Pewność siebie można mieć jak prezydent Nawrocki, który ma pomysł i ogromne poparcie społeczne. Blisko 80 proc. Polaków popiera weta prezydenckie. To jest nokaut. Ja też doceniam dynamikę kancelarii prezydenckiej
— wskazał Marek Grabowski.
Brawo, brawo, brawo dla pana prezydenta Nawrockiego i jego ekipy, która tę Radę Gabinetową przygotowała. Dzięki temu posunięciu miliony Polaków dowiedziały się, że jest próba powiązania wiatraków ze sprawą dofinansowania i finansowania energii elektrycznej czy kwestie finansowania 800 plus dla obywateli z Ukrainy, którzy w Polsce nie pracują, a pobierają świadczenie, które im się z automatu należy. Wielki szacunek, z przyjemnością wiele osób oglądało ten fragment spotkania dostępny dla opinii publicznej, kibicując wybranemu prezydentowi
— powiedziała Jolanta Hajdasz.
