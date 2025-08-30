„Jeżeli tak będzie dalej, to w ciągu trzech, czterech lat MON po prostu zbankrutuje” - powiedział b. szef MON Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że rząd Donalda Tuska nie będzie w stanie zrealizować całego budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej do końca roku.
Mariusz Błaszczak przyznał, że ocenia budżet na rok 2026 negatywnie, gdyż wykonanie wcześniejszego budżetu pozostawia wiele do życzenia, choć też zawarto w nim ambitne finansowo cele.
Doświadczenie związane z wykonaniem budżetu MON na rok 2024 wskazuje, że są to tylko ładnie wyglądające liczby
— wskazywał.
Proszę zwrócić uwagę, że w 2024 roku budżet MON stanowił 4,2 proc. PKB, a wykonano 3,8 proc., 20 miliardów złotych nie wykonano. Tegoroczny opiewa na 186 miliardów złotych, z tego ponad 70 miliardów złotych są to pieniądze z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych - a jego wykonanie do połowy tego roku to jest tylko 16 proc. Więc budżet nie będzie wykonany
— podkreślił wiceszef PiS.
Groźba bankructwa
Wiceprezes PiS zwracał uwagę na naciski ministerstwa Finansów na MON, by to spłacało swe zobowiązania z części budżetowej MON.
Kilka tygodni temu przedstawiłem korespondencję między MF a MON, gdzie minister finansów zobowiązywał szefa MON do tego, żeby spłacał zobowiązania wyłącznie z części budżetowej MON. Jeżeli tak będzie dalej, to w ciągu trzech, czterech lat MON po prostu zbankrutuje
— ostrzegał były szef tego resortu.
Nawiązując z kolei do kontraktów zbrojeniowych Błaszczak wskazywał, że choć są one rozliczane w perspektywie wieloletniej, to należy w ogóle je nawiązywać.
Ich skala musi być duża, tymczasem obecne kierownictwo MON ogranicza kontrakty. (…) To wynika z braku pieniędzy, problemów budżetowych. Mamy do czynienia z propagandą sukcesu Donalda Tuska, a niestety rzeczywistość jest zła
— mówił Błaszczak.
