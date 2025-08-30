Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że Straż Graniczna wydaliła z Polski 15 obywateli Ukrainy, wielokrotnie karanych za przestępstwa i wykroczenia. Od początku roku Polskę przymusowo opuściło 1,1 tys. obcokrajowców - podał resort.
Obywatele Ukrainy zostali przymusowo doprowadzeni do granicy przez Straż Graniczną i przekazani stronie ukraińskiej. Byli karani za m.in. posiadanie środków odurzających i psychotropowych, kradzieże, rozboje, fałszerstwa, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości oraz organizowanie nielegalnego przekraczania polskiej granicy. Jedna z osób znajdowała się w wykazie osób, których pobyt w Polsce jest uznany za niepożądany.
„Służby MSWiA będą stanowczo reagować”
Dane przekazanych cudzoziemców umieszczono w wykazie osób niepożądanych na terenie Polski. Jednocześnie orzeczono wobec nich zakaz ponownego wjazdu do Polski na okres od 5 do 10 lat.
Polska jest krajem przyjaznym i otwartym na cudzoziemców. Jednak nie ma i nie będzie zgody na łamanie przez nich prawa, bez względu na kraj pochodzenia. Służby MSWiA będą stanowczo reagować w przypadkach naruszeń naszego porządku prawnego
— powiedziała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
Od początku roku Polskę przymusowo opuściło 1,1 tys. obcokrajowców - podał resort.
Przypomniał, że podstawą decyzji o przymusowym zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu jest głównie art. 302 ustawy z 2013 r. o cudzoziemcach, tj. względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej.
tkwl/PAP/X
