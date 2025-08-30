To dopiero popis! Minister finansów w rządzie Donalda Tuska oświadczył bowiem na antenie neo-TVP info, że rząd poradzi sobie… z próbą sabotowania wzrostu gospodarczego w Polsce i destabilizacji finansów publicznych, jeśli taką próbę będzie podejmował pan prezydent..
Domański próbuje prowokować
Minister w neo-TVP Info pytany był o zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, że nie podpisze on żadnych ustaw podnoszących podatki, a także, czy rząd jest przygotowany na ewentualność skierowania przez prezydenta ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego. Dziś Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy budżetowej na 2026 r., który został przekazany Radzie Dialogu Społecznego.
Według Domańskiego prezydent wyraża niepokój stanem budżetu państwa, a jednocześnie torpeduje podejmowane przez rząd działania mające zapewnić do niego większe wpływy.
Przekonywał, że rząd jest przygotowany na „próby destabilizacji gospodarki”. Stwierdził, że w razie skierowania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy budżetowej do TK, Rada Ministrów skorzysta z prowizorium budżetowego, czyli tymczasowego rozwiązania, które może obowiązywać nie dłużej niż rok.
Będziemy pracować na projekcie, historia zna takie przypadki
— dodał Domański.
Zgodnie z konstytucją prezydent nie może zawetować ustawy budżetowej, ale przez podpisaniem może skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego.
Minister zapowiedział także, że przyjęty przez rząd projekt ustawy budżetowej będzie jeszcze weryfikowany podczas prac parlamentarnych pod względem wysokości budżetów instytucji, które same je ustalają. Domański wskazał tu przykład Instytutu Pamięci Narodowej.
W mojej ocenie, jako posła, miejsce do redukcji jest
— powiedział Domański, co można odczytać wprost jako groźbę-aluzję.
Kapitan na tonącym statku polskich finansów
Przypomnijmy, były premier Mateusz Morawiecki zaalarmował, że „założony dług na przyszły rok osiągnie astronomiczny poziom 66,8 proc. PKB”.
To 17pp procentowych więcej niż za moich rządów
— podkreślił.
Można więc zapytać - przytaczając słowa byłego szefa rządu - jak nie wstyd panu ministrowi, który „został dzisiaj kapitanem na tonącym statku polskich finansów publicznych”, oskarżać prezydenta o destabilizację wzrostu i finansów. Doprawdy, takie bajki to tylko środowisko PO potrafi wymyślić.
CZYTAJ WIĘCEJ: Alarmujące dane! Morawiecki: „Domański został dzisiaj kapitanem na tonącym statku polskich finansów publicznych”
olnk/PAP/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739097-co-za-tupet-domanski-zuchwale-o-nawrockim-i-finansach
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.