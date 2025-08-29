Pojawiły się alarmujące doniesienia dotyczące Służby Kontrwywiadu Wojskowego! Jak ujawnia Telewizja Republika, wiceszefową SKW może zostać była komendant stołecznej Straży Miejskiej, której… cofnięto poświadczenia bezpieczeństwa ze względu na nielegalne kontakty z białoruskim reżimem.
Więcej o sprawie napisał w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn, były Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP i były doradca prezydenta RP.
Wszystko wskazuje na to, że odejście Magdaleny Ejsmont ze Straży Miejskiej jest powiązane z jej powrotem do SKW. Mówi się, że ma objąć kluczowe stanowisko wiceszefa Służby albo Dyrektora odpowiedzialnego za działania kontrwywiadowcze.
— wskazał.
Pani Ejsmont przez lata była promowana przez media w ramach walki z rządem PiS, stała się bohaterką po tym, gdy wszczęto wobec niej postępowanie dyscyplinarne oraz odebrano poświadczenie bezpieczeństwa. W ramach pierwszej sprawy Pani Ejsmont została ukarana dyscyplinarnie i zdegradowana (sąd potwierdził zasadność tego rozstrzygnięcia). Sprawa postępowania dot. poświadczenia bezpieczeństwa trafiła przed NSA, który uchylił się od merytorycznego orzeczenia chroniąc interesy Pani Ejsmont. Ostatecznie jej sprawa została umorzona bez weryfikacji stwierdzonych wobec niej wątpliwości
— napisał.
Sytuacja, która wywołała działania SKW wobec Pani Ejsmont, zupełnie ją kompromituje jako zwykłego funkcjonariusza, nie mówiąc już o tym, że powinna przekreślać jej szanse na nominację na stanowiska kierownicze w służbach specjalnych. Jeśli dojdzie do powierzenia jej funkcji kierowniczych w SKW, będzie to cios w Służbę, morale funkcjonariuszy służb, a także osłabienie całego systemu bezpieczeństwa narodowego RP
— dodał.
Stanisław Żaryn zaapelował do szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza o reakcję w tej sprawie.
Współpracowniczka Duszy i Pytla
Głos w sprawie zabrała także dziennikarka Dorota Kania.
Kontakty Magdaleny Ejsmont Brzeskiej z SKW z białoruskimi służbami ujawniłam na łamach GPC w 2017 r. Współpracowniczka Duszy i Pytla. Teraz ma zostać wiceszefem SKW
— zaznaczyła.
Odejście ze Straży Miejskiej
Magdalena Ejsmont była pierwszą komendantką stołecznej Straży Miejskiej w historii. Od 2017 roku pracowała w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, gdzie odpowiadała za bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń.
as/PAP/Telewizja Republika/X
