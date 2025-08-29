Trybunał Stanu w trzyosobowym składzie uznał wniosek mec. Bartosza Lewandowskiego, obrońcy przewodniczącej I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Manowskiej i wyłączył 12 sędziów TS ze sprawy uchylenia jej immunitetu. „Czyli nie ma składu Trybunału do rozpoznania wniosku prokuratora” - poinformował w mediach społecznościowych mec. Lewandowski.
W lipcu bodnarowcy skierowali do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN oraz do Trybunału Stanu wnioski o uchylenie immunitetu I prezes SN i przewodniczącej TS Małgorzaty Manowskiej. Natychmiast pięcioro sędziów Trybunału Stanu zawnioskowało o zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału w sprawie wniosku prokuratury.
Na początku sierpnia mec. Bartosz Lewandowski ocenił te działania, jako „prokuratorski strzał w stopę”, ponieważ wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej I Prezes Sądu Najwyższego, nie może być faktycznie rozpoznany przez Trybunał Stanu.
Chodzi o oczywisty brak możliwości orzekania w przedmiocie wniosku dotyczącego mojej Mocodawczyni przez członków TS, tj. p. Jacka Dubois, Kamilę Ferenc, Adama Koczyka, Marka Małeckiego, Marka Mikołajczyka, dr Marcina Radwan-Röhrenschef, Przemysława Rosatiego, dr hab. Piotra Benedykta Zientarskiego.
—Przyczyną tego stanu jest fakt… przesłuchania przez prokuratora ww. członków jako świadków, o czym informowali już niektórzy członkowie Trybunału. Zgodnie z art. 40 par. 1 pkt 4 KPK sędzia (w tym wypadku członek TS) jest wyłączony z mocy prawa od udziału w rozpoznaniu sprawy m. in. gdy „był świadkiem czynu, o który sprawa się toczy, albo w tej samej sprawie był przesłuchany w charakterze świadka lub występował jako biegły’.
—Termin posiedzenia w celu rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej p. I Prezes SN Małgorzaty Manowskiej wyznaczono na 3 września br.
Sęk w tym, że zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu „Zgodę na pociągnięcie członka Trybunału Stanu do odpowiedzialności karnej (…) wyraża, w drodze uchwały, Trybunał Stanu, z wyłączeniem członka Trybunału, którego wniosek dotyczy. Uchwała zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Trybunału Stanu”.
— napisał na X 8 sierpnia mc. Lewandowski przypominając, że TS składa się z przewodniczącego, 2 zastępców przewodniczącego i 16 członków. Z rozpoznania wniosku jest zatem wyłączona prof. Manowska oraz 8 innych członków TS.
Wniosek Prokuratury w tej sprawie nie może zatem zostać skutecznie rozpoznany, bowiem prawie połowa członków składu podlega wyłączeniu z mocy prawa
— podsumował adwokat.
Taki tok wnioskowania potwierdził Trybunał Stanu, który stwierdził, że z powyższych względów rozpoznanie wniosku o uchylenie immunitetu I prezes SN sędzi prof. Małgorzacie Manowskiej nie będzie możliwe.
TS może zdecydować w obecności co najmniej 2/3 z 19-osobowego składu
Jak poinformował w mediach społecznościowych mec. Lewandowski, Trybunał Stanu stwierdził, że 12 sędziów, których prokuratura przesłuchała w charakterze świadków w sprawie o uchylenie immunitety I prezes SN prof. Manowskiej, nie może brać udziału w rozpoznaniu tego wniosku.
3.09 Trybunał Stanu miał rozstrzygać w przedmiocie wniosku Prokuratury Krajowej o uchyleniu immunitetu I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Manowskiej.
Nie będzie to możliwe.
Właśnie 3-osobowy skład Trybunału Stanu uwzględnił mój wniosek i stwierdził, że 12 sędziów Trybunału, których Prokuratura przesłuchała w charakterze świadków, nie może brać udziału w rozpoznaniu sprawy z uwagi na treść jasnego przepisu art. 40 par. 1 pkt 4 KPK.
Trybunał Stanu może zdecydować w obecności co najmniej 2/3 z 19-osobowego składu Trybunału.
Czyli nie ma składu Trybunału do rozpoznania wniosku prokuratora.
Niezależnie od kwestii formalnych, sformułowane zarzuty, za które Prokuratora chce pociągnąć I Prezes Sądu Najwyższego do odpowiedzialności karnej, są kompletnie niezasadne i nie znajdują postaw w materiale dowodowym
— napisał w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski.
