„Polska stanie się zapleczem dla oddziałów, które będą na Ukrainie; będzie organizować logistykę i udostępniać lotniska dla samolotów” - powiedział PAP po posiedzeniu ministrów obrony w Kopenhadze wiceszef MON Paweł Zalewski. „Bez tego, co oferuje Polska, nie będzie żadnych gwarancji bezpieczeństwa” - dodał.
Ministrowie obrony państw UE omawiali gwarancje bezpieczeństwa, jakich ich kraje mogą udzielić Ukrainie, by utrzymać zawieszenie broni lub pokój.
Zalewski, relacjonując stanowisko Polski, podkreślił, że Polska trzyma się tego, że nie wyśle wojsk na Ukrainę i nie będzie brała udziału w operacji lądowej.
Tego zresztą dzisiaj już nikt nie oczekuje
— dodał.
Rola Polski
Natomiast - jak powiedział wiceszef MON - gwarancje przygotowywane w ramach koalicji chętnych zakładają obecność wojsk europejskich w Ukrainie oraz operację chronienia ukraińskiego nieba, co będzie możliwe po zakończeniu walk rosyjsko-ukraińskich.
Polska w tej operacji będzie odgrywała kluczową rolę, dlatego że będzie tworzyła możliwości dla tworzenia baz, zaplecza dla tych oddziałów, które będą na Ukrainie, oraz będzie organizowała logistykę dla tych oddziałów, jak również udostępniać lotniska dla samolotów, które z Polski będą chroniły ukraińskiego nieba
— zaznaczył.
Bez tego, co oferuje Polska nie będzie żadnych gwarancji bezpieczeństwa, a więc oferta Polski jest absolutnym kluczem do tego, żeby gwarancje bezpieczeństwa mogły zostać zrealizowane
— podkreślił Zalewski.
CZYTAJ TAKŻE:
— Przełomowe ustalenia ws. gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Mają zostać udzielone przez Europę i USA. „To był bardzo udany dzień”
— Kwadratura koła, czyli gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. „Trzeba rozmawiać z naszymi sojusznikami”
Szkolenia
Zalewski w rozmowie z PAP odniósł się do forsowanego przez szefową unijnej dyplomacji Kaję Kallas pomysłu organizowania misji szkoleniowych UE w Ukrainie. Jak przekazał, taka możliwość ma być „w warunkach gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu działań wojennych”.
Jak powiedział, Polska nie będzie się temu sprzeciwiać.
Natomiast my nie będziemy szkoleń prowadzili na Ukrainie, my będziemy je prowadzili w Polsce
— zaznaczył wiceminister.
Chodzi o szkolenia dla ukraińskiej armii w ramach misji pomocy wojskowej EUMAM. Do tej pory wzięło w niej udział 75 tys. ukraińskich żołnierzy, a w organizację zaangażowały się 24 państwa członkowskie Unii. Szkolenia odbywały się jednak wyłącznie na terytorium UE, ponieważ organizowanie ich w Ukrainie wymaga zmiany mandatu.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739077-jaka-role-bedzie-pelnic-polska-w-gwarancjach-bezpieczenstwa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.