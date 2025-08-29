Klaudia Jachira z partii Zielonych była gościem na kanale „Faktu”. Jednym z tematów rozmowy była kwestia nowego prezesa IPN, który ma zastąpić prezydenta Karola Nawrockiego. Jachira wysunęła absurdalny pomysł, żeby na tym stanowisku obsadzić… Joannę Senyszyn. „Uważam, że świetnie by sprostała zadaniu” - powiedziała.
Poseł Jachira postanowiła podzielić się swoimi (wyjątkowo kuriozalnymi) preferencjami ws. nowego prezesa IPN.
Uważam, że świetnym kandydatem byłaby matka całego polskiego narodu, prof. Senyszyn
— powiedziała.
Redaktor dopytał, czy na pewno Senyszyn nadaje się na prezesa IPN.
Uważam, że świetnie by sprostała zadaniu. Jako partia Zieloni jesteśmy za likwidacją IPN-u. Jeżeli już miałby być i miałby naprawdę służyć ludziom i dobrej historii Polski, to Joanna Senyszyn byłaby genialna na prezesa. Tego jeszcze nie ma w debacie publicznej, więc rzucamy ten temat i zobaczymy co się wydarzy
— dodała Jachira.
20 sierpnia 2025 r. przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej ogłosił konkurs na prezesa IPN. Wobec wyboru na urząd prezydenta RP ze stanowiska zrezygnować musiał pełniący obowiązki prezesa od 2021 r. Karol Nawrocki.
A z pomysłu poseł Jachiry nie wiadomo, czy śmiać się czy też płakać.
