Dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik pytał na konferencji prasowej minister kultury i dziedzictwa narodowego Martę Cienkowską o to, czy nie wstyd jej za przekazanie listu sygnalistki byłemu już dyrektorowi Instytutu Pileckiego Krzysztofowi Ruchniewiczowi. Minister stwierdziła expressis verbis, że nie życzy sobie tego rodzaju pytań od dziennikarzy, a potem Słowikowi… odebrano mikrofon.
Na konferencji prasowej szefowej resortu kultury i dziedzictwa narodowego Patryk Słowik z Wirtualnej Polski pytał o ujawnienie przez nią prywatnego listu sygnalistki Krzysztofowi Ruchniewiczowi.
Wiemy, że pani koledzy polityczni przekazują ten list dalej dziennikarzom. Sam go w ten sposób uzyskałem. Czy nie jest pani głupio, że poufny list, zostawmy już sygnalistów w tym momencie, gdyż sąd będzie to wyjaśniał, ale czy nie jest pani głupio, że dostaje pani list oznaczony jako poufny, przekazuje pani list osobie za pośrednictwem dyrektora departamentu, której ten list dotyczy i ta osoba w związku z tym jest zwalniana dyscyplinarnie?
— zapytał Patryk Słowik.
Buta i cenzura
Minister Marta Cienkowska wypowiedziała zaś kilka dziwnie brzmiących, niewiele mówiących formułek i stwierdziła expressis verbis, że nie życzy sobie tego rodzaju pytań od dziennikarzy.
Chciałabym, żebyśmy w kontekście sprawowania mnie, jako ministra kultury, i urzędu, nie formułowali w ten sposób pytań ani deklaracji. Ja zrobiłam wszystko, żeby wyjaśnić tę sprawę w sposób szybki, sprawiedliwy, tak, żeby żadna z osób, która w tę sprawę jest włączona, odczuła, że ta sprawa jest wyjaśniana
— odpowiedziała szefowa MKiDN.
Następnego pytania Patryk Słowik nie zdołał zadać przez mikrofon, gdyż… został mu on zabrany. Podkreślił jednak na głos, że sprawa dotyczy stricte osoby szefowej MKiDN.
Ale pani wyjaśnia swoją sprawę, bo pani przekazała ten list — zaznaczył Słowik
Czy są jakieś inne pytania?
— zmieniła temat minister Cienkowska.
CZYTAJ TEŻ:
— Koniec Ruchniewicza w Instytucie Pileckiego! Minister Cienkowska: Podjęłam decyzję o odwołaniu go z funkcji. „Niedopełnienie obowiązków”
— Tej lawiny łatwo nie powstrzymają! Minister kultury próbuje odciąć się od skandalu Ruchniewicza: „Zarządziłam postępowanie wyjaśniające”
— Fala entuzjazmu po odwołaniu Ruchniewicza. Pozostaje jednak pytanie o instytucję sygnalistów. „Szokujące praktyki”. KOMENTARZE
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739066-slowik-pytal-cienkowska-o-sygnalistke-odebrano-mu-mikrofon
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.