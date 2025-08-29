Koalicja Obywatelska straciła władzę w Radzie Powiatu Gliwickiego na rzecz nowej koalicji, w której główną rolę razem z lokalnym klubem SGL odgrywa klub Prawa i Sprawiedliwości.
Jak wskazał portal Fakt.pl, który poinformował o zmianie we władzach powiatu, dotychczas władze sprawowało porozumienia KO i lokalnego klubu SGL.
28 sierpnia doszło do odwołania całego zarządu, w tym starosty Dawida Ramsa z Koalicji Obywatelskiej. Taką decyzję podjęto głosami 15 radnych przy zaledwie 8 głosach sprzeciwu, co wyjaśnił portal „Ślązag”.
Już kilka dni temu przewodniczący klubu KO w radzie powiatu Dawid Puchalski wskazywał we wpisie na Facebooku, że SGL może zawrzeć porozumienie z PiS. Tak też się stało.
Według doniesień medialnych starostą wybranym przez nową koalicję ma zostać Grzegorz Kwitek, czyli członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
as/Fakt.pl/Slązag.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739065-ko-utracila-wladze-w-radzie-powiatu-gliwickiego
