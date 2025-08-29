Kolegium Sądu Okręgowego w Sosnowcu pozytywnie zaopiniowało wnioski szefa MS Waldemara Żurka o odwołanie czterech prezesów i wiceprezesów sądów z tego okręgu. Wśród nich jest m.in. prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu Małgorzata Hencel-Święczkowska oraz prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu Ewa Łąpińska.
W sprawie czworga innych sędziów kolegium sprzeciwiło się wnioskowi ministra.
Minister Żurek po objęciu teki ministra sprawiedliwości podjął skandaliczną decyzję o odwołaniu z delegacji w resorcie sprawiedliwości dziewięciu sędziów z absurdalnych powodów, czyli podpisali listy do jak twierdzą najbardziej fanatyczni zwolennicy rządu „neoKRS” lub są „neosędziami”, czyli legalnie powołanymi na sędziów po 2018 roku, co próbują podważać rządzący. Według zapowiedzi szefa MS, osoby te utracą stanowiska.
Wszczynając procedury odwołania, minister zwrócił się do kolegiów sądów o wyrażenie opinii w tym zakresie. Szef resortu jednocześnie zawiesił wymienionych prezesów i wiceprezesów w pełnieniu czynności.
Decyzja kolegium w Sosnowcu
Część kolegiów sądów sprzeciwiło się skandalicznym decyzjom ministra Żurka, ale nie wszystkim starczyło odwagi lub też dobrej woli.
Teraz decyzję w sprawie wniosków ministra podjęło kolegium Sądu Okręgowego w Sosnowcu. Rzecznik tego sądu sędzia Grzegorz Gałczyński powiedział PAP, że w głosowaniach brało udział siedmioro sędziów.
Kolegium pozytywnie zaopiniowało wniosek ministra o odwołanie prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu Małgorzaty Hencel-Święczkowskiej (prywatnie żony prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego). Zagłosowało za tym czworo sędziów, jedna osoba była przeciw, a dwóch członków kolegium wstrzymało się od głosu. Kolegium nie zgodziło się natomiast na odwołanie wiceprezesa tego sądu Adama Woźniaka (trzy osoby głosowały zgodnie z wnioskiem ministra, cztery były przeciw).
Kolegium pozytywnie zaopiniowało wniosek ministra w sprawie odwołania prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu Ewy Łąpińskiej (wniosek ministra poparło wszystkich siedmioro głosujących), a także wiceprezes tego sądu Katarzyny Czerwińskiej-Koral (za wnioskiem były cztery osoby, przeciw – trzy).
Kolegium poparło również wniosek o odwołanie prezes Sądu Rejonowego w Czeladzi Marty Wilk (przy czterech głosach popierających wniosek ministra, dwóch przeciwnych i jednym wstrzymującym się).
Negatywnie kolegium zaopiniowało odwołanie Ewy Barańskiej, wiceprezes Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. W jej przypadku wniosek ministra poparły trzy głosy przy czterech przeciwnych. Podobnie rozłożyły się głosy w przypadku prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie Beaty Włoch i wiceprezesa tego sądu Romana Glosa. Troje członków kolegium było za ich odwołaniem, czworo – przeciw.
Sprawa sędzi Hencel-Święczkowskiej
Sprawa zawieszenia sędzi Małgorzaty Hencel-Święczkowskiej budzi ogromne emocje, ponieważ prywatnie jest ona żoną prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, który jest zwalczany przez obecnie rządzących.
Minister Żurek, pytany kilka tygodni temu na konferencji prasowej czy zawieszenie Małgorzaty Hencel-Święczkowskiej jest „osobistą zemstą”, odpowiedział, że żona prezesa TK jest jednym z wielu zawieszonych prezesów i wiceprezesów sądów. Dodał, że nie zna jej i nie można upatrywać w jego decyzji żadnej szykany.
Innego zdania jest sam prezes TK.
Decyzja Ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka w zakresie zawieszenia mojej żony, Sędzi Małgorzaty Hencel-Święczkowskiej w pełnieniu funkcji prezesa sądu i rozpoczęcie procedury odwołania na trzy miesiące przed zakończeniem jej ostatniej kadencji ma charakter personalny i jest przejawem zemsty
— podkreślał.
as/PAP
