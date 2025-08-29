”Trzeba też skupić się na uzasadnieniu pani minister Marty Cienkowskiej, bo zdaje się, że w sposób dość ordynarny, z premedytacją, pominęła sprawę, która była najgłośniejsza dla opinii publicznej w ostatnich dniach, czyli ujawnieniu sygnalistki” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Polityk odniósł się też do instrukcji, które rząd Donalda Tuska przekazał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu przed jego rozmowami 3 września w USA. „Donald Tusk opiera się na propagandzie, która mówi, że wszystko jest w porządku, że nie ma żadnych problemów jeśli chodzi o wydatki na obronność, że wręcz jesteśmy rekordzistą w całym NATO, tylko że to się nie przekłada na realne działania, bo kontrakty albo nie są podpisywane, albo są minimalizowane i takich przykładów jest bardzo dużo” - zaznaczył Kurzejewski.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739060-kurzejewski-ruchniewicz-zhanbil-instytut-pileckiego