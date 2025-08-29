Wyrok stołecznego sądu apelacyjnego ws. pozwu grupowego klientów Amber Gold jest rozczarowujący; nie można się zgodzić z argumentacją sądu - przekazał po ogłoszeniu wyroku pełnomocnik klientów upadłej firmy mec. Tomasz Krawczyk. Przypomniał, że istnieje jeszcze możliwość skargi kasacyjnej.
Adwokat podkreślił, że ogłoszony w piątek wyrok jest „rozczarowujący” zarówno dla powodów i ich pełnomocników, jak i dla licznego grona osób pokrzywdzonych przez Amber Gold, którzy „patrzyli na to rozstrzygnięcie, żeby się zdecydować co do ewentualnego dochodzenia roszczeń”.
Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił w piątek wyrok I instancji i oddalił pozew grupowy blisko 200 klientów Amber Gold. W 2022 r. sąd I instancji zasądził byłym klientom firmy ponad 20 mln zł.
Mec. Krawczyk po wyjściu z sali rozpraw przekazał dziennikarzom, że z ustnego uzasadnienia wyroku wynika, iż o oddaleniu przez SA powództwa przesądziły dwie kwestie. - Po pierwsze sąd doszedł do wniosku, że zachowanie prokuratury polegające na odmawianiu wszczęcia śledztwa i opieszałości nie było bezprawne, a po drugie, że nie było związku przyczynowego pomiędzy tym opóźnionym postawieniem zarzutów a poniesieniem szkody - powiedział.
Żadne z tych rozstrzygnięć, to nie jest rozstrzygnięcie, z którym można by się było zgodzić
— dodał.
Uzasadnienie wyroku
Zaznaczył, że w opinii pełnomocników powodów „charakterystyczne” jest sformułowanie, którego sędzia Katarzyna Kisiel użyła, uzasadniając wyrok.
To znaczy, że postawienie zarzutów i sposób prowadzenia śledztwa jest suwerenną decyzją prokuratora
— stwierdził adwokat klientów Amber Gold.
Krawczyk podkreślił, że prokurator - jako organ państwa - powinien działać w granicach prawa, w tym przypadku wyznaczanych przez Kodeks postępowania karnego.
Na suwerenność, czyli na działanie bez związania przepisami czy jakąkolwiek władzą, nie ma tutaj na pewno miejsca
— stwierdził.
Pytany o to, czy piątkowy wyrok zamyka sprawę, pełnomocnik klientów Amber Gold powiedział, że możliwe jest złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Decyzje w tej kwestii zostaną jednak podjęte po otrzymaniu przez pełnomocnika pisemnego uzasadnienia wyroku.
