Tragedia, która miała miejsce podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu, wstrząsnęła całą Polską. Do sprawy niestety odniósł się też Marek Migalski, który od lat próbuje zainteresować opinię publiczną swoimi marnymi politycznymi uwagami, a zyskuje zasięgi dopiero, gdy pisze coś kompletnie odrzucającego. Jego słowa nt. tragicznej śmierci majora Macieja Krakowiana spotkały się z mocną krytyką w sieci.
Migalski pochwalił się światu serią paskudnych wpisów na portalu X. Były polityk zrzuca winę na pilota, następnie nazywa go „nieudacznikiem” i „przestępcą”. Stwierdza, że major Maciej „Slab” Krakowian powinien zostać zdegradowany. W swoich wpisach skupia się też na kwestii… ceny rozbitego myśliwca.
Czegoś nie rozumiem. Wszyscy wszystkim składają kondolencje i wyrażają żal, ale…pilot, który zginął, popełnił jakiś niewyobrażalny błąd. To, że nie żyje, to jego sprawa, ale facet rozwalił samolot za kilkadziesiąt milionów, na który wszyscy się składaliśmy! To pirat lotniczy
– pisze Migalski.
Nieudacznik zginął na show, nie w walce. Jest przestępcą, który naraził ludzi i rozbił mega drogi samolot. Błagam, nie mówcie, że tego nie rozumiecie. Powinien być pośmiertnie zdegradowany, Choć wy pewnie chcecie jego odznaczenia, awansu i emerytury wojskowej dla żony?
– pyta były polityk.
Wyobraźcie sobie, że byłby nie pilotem, lecz dowódcą czołgu. I walnąłby w mur. Zabijając siebie i rozwalając maszynę. Też uważalibyście, że jest bohaterem i należą mu się najwyższe hołdy? Czy w tym kraju nikt nie myśli? Wszyscy się podniecają i ulegają zbiorowej histerii?
– czytamy w kolejnym jego wpisie.
Reakcja na skandaliczne słowa
Do jego słów odnieśli się poważni uczestnicy debaty publicznej.
To, Marek Migalski, że tragedia w Radomiu zraniła Pańską wrażliwość podatkową, a nie ludzką, nie świadczy o trzeźwym osądzie, lecz o znieczulicy. Nie rozumie Pan, że maszyna nie jest nic warta bez pilota, że zginął Pański obrońca i że szargając jego pamięć uderza Pan w pozostałych
– napisała minister w Kancelarii Prezydenta RP Agnieszka Jędrzak.
Głos zabrał też były dowódca „GROM” gen. Roman Polko.
Co za bełkot. Brakuje mu uwagi i chce znaleźć ją skandalem. Obraża mundur, całą lotniczą rodzinę, ale przed wszystkim wylewa pomyje na człowieka, który nie może się już bronić. Mam nadzieję, że rodzina zmarłego nie zwróci na to uwagi. Major Krakowian był elitą elit i całe życie świetnie reprezentował polskie wojsko
– stwierdził na łamach „Super Expressu”.
Dowódca twierdzi też, że Migalski powinien zniknąć z przestrzeni publicznej.
Po tym obrzydliwym kuble pomyj, który wylał niech lepiej zniknie z przestrzeni publicznej. Idioci zdarzają się we wszystkich środowiskach bez względu na stopień naukowy. Udowodnił, że można być profesorem i jednocześnie idiotą
– czytamy.
