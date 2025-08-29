Poseł PiS Paweł Szrot był gościem programu „Raport” na antenie Telewizji wPolsce24. Podczas rozmowy poruszono kwestię wytycznych z MSZ dla prezydenta Karola Nawrockiego: „Fakt sporządzenia tej instrukcji jest skandalem. Również skandalem jest fakt upublicznienia jej ze strony rządowej. Nie przypuszczam, żeby ktoś inny ją upublicznił. Pisanie takich rzeczy jest wbrew interesom państwa”. Odniósł się również do dymisji Krzysztofa Ruchniewicza z funkcji prezesa Instytutu Pileckiego. „Pan profesor Ruchniewicz nigdy nie powinien zostać powołany na szefa tak kluczowej polskiej instytucji” - powiedział.
MSZ chce instruować prezydenta
Poseł Szrot odniósł się do „wytycznych”, które MSZ przesłało prezydentowi Nawrockiemu przed wyjazdem do USA.
Ta sprawa ma dwa aspekty - tragiczny i komiczny.…
