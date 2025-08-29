„Niestety odwołanie Krzysztofa Ruchniewicza to za mało w obecnej sytuacji. Jest on symbolem kompletnej kompromitacji tego resortu i tych ludzi, którzy dziś nim rządzą” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł prof. Piotr Gliński. W ocenie b. szefa MKiDN rządzący ciągle dewastują polskie instytucje kultury i dezerterują w zakresie polityki historycznej. Prof. Gliński pozytywnie ocenia decyzję o powołaniu na dyrektora Instytutu Pileckiego Karola Madaja. „Oczywiście chodzi o ocenę samej osoby, resztę poznamy po owocach. Chciałbym widzieć, na ile będzie on potrafił obronić Hannę Radziejowską, czy też prof. Wojciecha Fałkowskiego” - oświadczył nasz rozmówca.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739036-glinski-odwolaniem-ruchniewicza-nie-zaslonia-dewastacji