TYLKO U NAS. Prof. Gliński: Odwołaniem Ruchniewicza nie zasłonią dewastacji instytucji kultury i braku polskiej polityki historycznej

Sprawdź prof. Piotr Gliński / autor: Fratria
prof. Piotr Gliński / autor: Fratria

Niestety odwołanie Krzysztofa Ruchniewicza to za mało w obecnej sytuacji. Jest on symbolem kompletnej kompromitacji tego resortu i tych ludzi, którzy dziś nim rządzą” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł prof. Piotr Gliński. W ocenie b. szefa MKiDN rządzący ciągle dewastują polskie instytucje kultury i dezerterują w zakresie polityki historycznej. Prof. Gliński pozytywnie ocenia decyzję o powołaniu na dyrektora Instytutu Pileckiego Karola Madaja. „Oczywiście chodzi o ocenę samej osoby, resztę poznamy po owocach. Chciałbym widzieć, na ile będzie on potrafił obronić Hannę Radziejowską, czy też prof. Wojciecha Fałkowskiego” - oświadczył nasz rozmówca.

CZYTAJ TAKŻE: Koniec Ruchniewicza w Instytucie Pileckiego! Minister Cienkowska: Podjęłam decyzję o odwołaniu go z funkcji. „Niedopełnienie obowiązków”

Robert Knap

Dziennikarz portalu wPolityce.pl. Do grudnia 2023 wydawca i publicysta portalu TVP Info, komentator PR24 i TVP . W latach 2003-2019 reporter, wydawca i prowadzący "Informacje Dnia" oraz autor i prowadzący program publicystyczny "Polski Punkt Widzenia" Telewizji Trwam. Od 2000 r. komentator Radia Chicago 1490AM. W latach 1997-2003 dziennikarz Naszego Dziennika.

