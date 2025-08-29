Władysław Frasyniuk był gościem w telewizji Echo24. Poruszony został tam temat Donalda Tuska, do którego były szef Unii Wolności miał… kilka cierpkich słów. „Muszę powiedzieć, że ja mam do Tuska dramatyczne pretensje” - powiedział.
Frasyniuk uderza w Tuska: zdradził
Były polityk zaatakował premiera, chociaż nie wyjaśnił, o co mu dokładnie chodzi, to nie szczędził słów krytyki w stosunku do szefa rządu.
Mam odwagę, bo to nie problem krytykować Kaczyńskiego, PiS. To łatwizna. Odwagą jest krytykowanie swoich. I muszę powiedzieć, że ja mam do Tuska dramatyczne pretensje. Ja uważam, że oszukał, zdradził, zawiódł moje oczekiwania i znaczącej części wyborców
— powiedział.
Tak obrażał polskich żołnierzy
Przypomnijmy więc, że „krytyka” i „oczekiwania” w wydaniu Frasyniuka, mogą przybrać dość specyficzne zabarwienie. Wszakże w 2021 r. na antenie TVN24 wypowiedział skandaliczne słowa. Znieważył polskich żołnierzy, którzy bronili granicy polsko-białoruskiej.
Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi. Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie – plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie
— mówił wówczas Frasyniuk. Za swoje wypowiedzi został skazany przez sąd na karę 15 tys. zł.
Były lider UW był również wielkim zwolennikiem i propagatorem hasła ośmiu gwiazdek.
