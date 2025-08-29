Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura wskazał, że debatę między byłym premierem Mateuszem Morawieckim i liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem, która odbyła się w ramach cyklu „Piwo z Mentzenem”, zdecydowanie wygrał wiceprezes PiS i to nawet wśród znaczącej części elektoratu samej Konfederacji. „Mentzen, dotąd skuteczny w formacie memicznym, nie poradził sobie w konwencji poważnej debaty, co sprawiło, że jego narracja straciła spójność. Na jego niekorzyść zadziałała fala komentarzy, w których jego własny elektorat otwarcie kwestionował jego skuteczność i deklarował przejście do obozu PiS” - ocenił Res Futura.
Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura podał w mediach społecznościowych, że aż 21 proc. z 18 mln użytkowników, którzy oglądali debatę Morawiecki-Mentzen w formule tzw. „Piwa z Mentzenem”, zmieniło zdanie na temat prezesa Nowej Nadziei. Okazuje się, że komentarzy pozytywnych pod adresem b. premiera z PiS było 42 proc., natomiast wobec Mentzena zaledwie 18 proc.
✅ Komentarze popierające Mateusza 🟥 Morawieckiego i PiS stanowią około 42% całości. Użytkownicy chwalą jego przygotowanie, dominację merytoryczną i skuteczność w debacie. ❌ Komentarze popierające Sławomira ⬛️ Mentzena i Konfederację to około 18%. Skupiają się głównie na pochwałach samej inicjatywy spotkania lub krytyce stylu Morawieckiego, ale nie zawierają silnych argumentów merytorycznych
— wskazuje Res Futura Data House na X.
Technokrata vs. memiarz
Według Res Futura przewodniczący EKR zaprezentował merytoryczny i usystematyzowany wywód, który w porównaniu z narracją Sławomira Mentzena, cechującą się powierzchownością i reaktywnością, przekonał większość oglądających debatę.
Mateusz Morawiecki wygrał debatę z Sławomirem Mentzenem w social media, ponieważ przejął kontrolę nad narracją i skutecznie wykorzystał format spotkania do politycznego ataku. Zdominował rozmowę poprzez prezentację konkretnych danych i argumentów, co pozwoliło mu zbudować wizerunek kompetentnego technokraty. Wypunktował słabości Mentzena, zarzucając mu powierzchowność i brak przygotowania, co spotkało się z aprobatą nawet części elektoratu Konfederacji
— podkreślono.
Co bardzo istotne, Sławomir Mentzen nie potrafił przekonać dużej części własnego elektoratu. Res Futura zaznaczył, że prezes Nowej Nadziei potrafi wykorzystywać media społecznościowe w formie TikToka czy memów, jednak gdy przychodzi do poważnej debaty politycznej, lider Konfederacji po prostu zawodzi.
Kluczowym momentem była obrona Jarosława Kaczyńskiego – wystąpienie Morawieckiego aktywowało lojalność zwolenników PiS i zainicjowało silny, emocjonalny przekaz. Mentzen, dotąd skuteczny w formacie memicznym, nie poradził sobie w konwencji poważnej debaty, co sprawiło, że jego narracja straciła spójność. Na jego niekorzyść zadziałała fala komentarzy, w których jego własny elektorat otwarcie kwestionował jego skuteczność i deklarował przejście do obozu PiS. Wsparcie dla Morawieckiego opierało się na kombinacji merytoryki, emocji oraz skutecznego PR, natomiast Mentzen otrzymał głównie wsparcie symboliczne, bez silnego zaplecza argumentacyjnego
— oceniono.
Morawiecki przejął „Piwo z Menztenem”
Okazuje się, że debata podczas „Piwa z Mentzenem” stała się dla Mateusza Morawieckiego dobrą okazją do przypomnienia o sobie i korzystniejszego zaprezentowania się jako znający się na rzeczy technokrata. Z kolei Sławomir Mentzen przegrał wyraźnie na własnym podwórku, co może stanowić kolejny mocny argument dla tych, którzy twierdzą, że lider Konfederacji nie daje sobie rady w debatach politycznych na żywo.
Wizerunkowo były premier odnowił swój autorytet i pokazał się jako polityk zdolny do odzyskiwania inicjatywy. Formuła spotkania, która miała służyć Mentzenowi, została przejęta przez Morawieckiego i wykorzystana jako narzędzie ofensywy. Efekt skali komentarzy działał na korzyść PiS, a algorytmy dodatkowo wzmacniały dominującą narrację. W tej konfrontacji styl nowej prawicy przegrał z doświadczeniem i chłodną kalkulacją. Mentzen utracił część kapitału wizerunkowego, a Morawiecki odzyskał widoczność w przestrzeni medialnej. W debacie, która miała być nieformalna i otwarta, górę wzięły twarde reguły politycznego starcia
— podkreślił Res Futura.
