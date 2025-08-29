PILNE

Koniec Ruchniewicza w Instytucie Pileckiego! Minister Cienkowska: Podjęłam decyzję o odwołaniu go z funkcji. "Niedopełnienie obowiązków"

„Instytut Pileckiego to bardzo ważna instytucja dla polskiej polityki pamięci, ważna dla polskiej kultury, dla zgłębienia i promowania polskiej historii i polskiego dziedzictwa na świecie” – powiedziała minister Marta Cienkowska ogłaszając decyzję o odwołaniu prof. Krzysztofa Ruchniewicza z funkcji dyrektora Instytutu Pileckiego.

O swoje decyzji minister Cienkowska poinformowała podczas konferencji prasowej. Szefowa resortu kultury podała powody swojej decyzji.

Podjęłam decyzję o odwołaniu profesora Ruchniewicz z funkcji dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Głównym powodem mojej decyzji jest niedopełnienie obowiązków w zakresie umożliwienia statutowego funkcjonowania Instytut Pileckiego, poprzez wadliwe zamierzenia programowe, wadliwą politykę komunikacyjną i wadliwe decyzje zarządcze

– powiedziała.

Instytut Pileckiego to bardzo ważna instytucja dla polskiej polityki pamięci, ważna dla polskiej kultury, dla zgłębienia i promowania polskiej historii i polskiego dziedzictwa na świecie

– dodała.

Nowy dyrektor

Kto zastąpi Ruchniewicza? Minister Cienkowska podała nazwisko nowego dyrektora tej instytucji.

Dyrektorem instytucji zostanie pan Karol Madaj

– ogłosiła minister kultury.

