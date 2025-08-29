„Sam pan prezydent nie przejmuje się tymi atakami, ale bez wątpienia organy ścigania i polskie władze powinny podjąć zdecydowane kroki” – powiedział dr Rafał Leśkiewicz na antenie telewizji wPolsce24.
Rzecznik prezydenta komentował sprawę skandalicznego ataku Witalija Mazurenki na prezydenta Nawrockiego. Przy tej okazji przypomniał, że dziennikarz z polskim obywatelstwem o ukraińskich korzeniach, to nie jedyny przykład osoby publicznej, która dopuściła się takich czynów.
Jestem przekonany o tym, że prokuratura powinna zająć się sprawą znieważenia głowy państwa, pana prezydenta Karola Nawrockiego. To nie jest jedyny taki przypadek. W mediach społecznościowych mamy ich bardzo dużo. Odnotowujemy bardzo dużo hejterskich uwag i insynuacji kierowanych wobec pana prezydenta Karola Nawrockiego. Co najgorsze, wśród osób, które dokonują tych ataków na pana prezydenta są również politycy Koalicji Obywatelskiej, organizacji społecznych. Daleko nie trzeba szukać – prezes Związku Ukraińców w Polsce, pan Mirosław Skórka również zarzucił panu prezydentowi działanie na rzecz Rosji. Wicepremier Gawkowski mówił o wspieraniu przez pana prezydenta imperializmu rosyjskiego. To niebezpieczne i niepokojące sygnały, bo są używane potem przez propagandę rosyjską. Politycy, działacze społeczni, ludzie życia publicznego, którzy obrażają pana prezydenta, wpisują się w propagandę rosyjską, dostarczają im paliwa do tego, by insynuować, manipulować, tworzyć kolejne fake newsy, by destabilizować sytuację w Polsce
– powiedział.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Obraził prezydenta Nawrockiego, teraz wylatuje z pracy. KUL także odcina się od ukraińskiego dziennikarza. „Został skreślony”
Obrażanie prezydenta RP, to także obrażanie wszystkich Polaków. Nie tylko tych, którzy glosowali na Karola Nawrockiego w wyborach, ale wszystkich Polaków. Pan prezydent reprezentuje wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. (…) Sam pan prezydent nie przejmuje się tymi atakami, ale bez wątpienia organy ścigania i polskie władze powinny podjąć zdecydowane kroki, by ukrócić tego typu działania. Bo prowadzą do tragedii, jak chociażby pobicie pana ministra Niedzielskiego
– dodał.
Pismo z MSZ
Rafał Leśkiewicz odniósł się też do pismo z MSZ z wytycznymi przed wizytą prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Jego zdaniem nie zawierają „żadnych konkretnych wskazówek”.
To żenujące stanowisko MSZ
– powiedział rzecznik prezydenta.
Leśkiewicz, pytany o to pismo stwierdził, że prezydent otrzymał „instrukcje, które można by potraktować jako żart”.
Przyznam szczerze, że dokument jednostronicowy wskazujący na kluczowe kwestie, którymi powinien zająć się pan prezydent Karol Nawrocki podczas rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem, to żenujące stanowisko MSZ
– ocenił.
W jego ocenie, nie ma w nim „żadnych konkretnych wskazówek”.
Dopytywany, co w takim razie się w tym piśmie znalazło, Leśkiewicz powiedział, że w piśmie składającym się z jednej kartki formatu A4 zostało sformułowane na przykład zdanie, że „prezydent powinien zadbać o interes Polski w rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem”.
Najwyraźniej na tyle stać pana wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który zapewne otrzymuje stosowne informacje od kierownika placówki w Waszyngtonie pana Bogdana Klicha
– powiedział Leśkiewicz.
Według niego zdecydowanie niepoważne jest to, że prezydent, który jedzie na spotkanie z kluczowym sojusznikiem Polski, dostaje z MSZ informacje na jednej stronie A4.
Zapewnił, że prezydent Nawrocki poradzi sobie bez tego stanowiska.
Doskonale wie, jak reprezentować interes Polski i Polaków. Natomiast wyraźnie należy podkreślić, że brak przepływu informacji pomiędzy Pałacem Prezydenckim, a Ministerstwem Spraw Zagranicznych, który jest wywołany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, powinien wzbudzić u wszystkich głęboki niepokój
— stwierdził też rzecznik prezydenta.
mly/Telewizja wPolsce24/PAP
