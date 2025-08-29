Donald Tusk planuje kolejny polityczny wybieg. Mając na uwadze nieciekawe sondaże chce pożreć swoje przystawki, żeby scementować swoją władzę po lewej stronie. Jak dowiedziało się Radio ZET, jeszcze we wrześniu ma dojść do powstania nowego bloku politycznego, który ma działać pod szyldem Koalicji Obywatelskiej. „Przygotowujemy się do wyborów na poziomie powiatów, województw i kraju. Ale ich data nie zostanie podana przed połączeniem z Nowoczesną i Inicjatywą Polską” - powiedział informator z PO.
Nowa partia na horyzoncie
We wrześniu ma dojść do formalnego połączenia Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną oraz Inicjatywą Polską. Jak ustaliło Radio ZET, wspólna formacja będzie działać pod szyldem Koalicji Obywatelskiej. Decyzja ta ma zostać ogłoszona tuż przed wewnętrznymi wyborami w PO, tak aby do głosowania mogli przystąpić także członkowie mniejszych ugrupowań.
Przygotowujemy się do wyborów na poziomie powiatów, województw i kraju. Ale ich data nie zostanie podana przed połączeniem z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. To mamy zaplanowane na wrzesień
— powiedział jeden z polityków Platformy Obywatelskiej.
Dorota Łoboda już w lipcu wskazywała, że taki krok jest naturalny, bo partie od lat działają wspólnie.
To byłoby dość naturalne połączenie, bo od wielu lat startujemy razem w wyborach i działamy w ramach jednego klubu. Nie ma pomiędzy partiami znaczących różnic ani programowych, ani w systemie wartości, który wyznajemy, ani w sposobie pracy. Z całą pewnością byłoby to bardziej czytelne
— mówiła w Studiu PAP.
Rozmowy o przyszłości i podziale wpływów
Dariusz Joński z Inicjatywy Polskiej potwierdził, że rozmowy między ugrupowaniami odbędą się we wrześniu.
Jesteśmy umówieni z władzami PO na rozmowy w połowie września. Uważamy, że współpraca między naszymi formacjami od lat układa się bardzo dobrze i jesteśmy za zacieśnieniem współpracy. Podczas rozmów będziemy się zastanawiali nad formułą, w jakiej nowe ugrupowanie ma funkcjonować. Cel jest jeden. Zbudować silną formację, która odniesie jak najlepszy wynik w wyborach w 2027 roku
— stwierdził europoseł.
Z kolei Adam Szłapka podkreślił: „Działamy w ramach KO od 7 lat i bardzo dobrze to idzie. Jak będzie coś do przekazania w tej sprawie to dam znać”. Wewnętrzne wybory w nowym ugrupowaniu mają odbyć się jesienią - w październiku lub listopadzie - a jednocześnie przewiduje się, że Adam Szłapka i Barbara Nowacka zachowają wpływy w kierownictwie partii.
Rozmowy trwają i są bardzo zaawansowane. Chcemy, żeby wybory odbyły się już w ramach szerokiej koalicji. Na pewno szefowie Nowoczesnej i Inicjatywy Polski będą chcieli mieć wpływ na politykę nowej formacji. Myślę, że Donald Tusk nie będzie miał z tym problemu, patrząc na to, jakim zaufaniem darzy Adama Szłapkę i Barbarę Nowacką
— podsumował informator PO.
