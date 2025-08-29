Pojawiły się kolejne kontrowersje wokół głównego oskarżonego w sprawie RARS. Współpracujący z prokuraturą Paweł Szopa miał próbować kontaktować się m.in. z innym oskarżonym. Miał dopuszczać się tego pomimo sądowego zakazu. W czerwcu 2025 roku portal wPolityce.pl dotarł do pełnej treści postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach, który nie pozostawił suchej nitki na prokuraturze oraz Pawle Szopie. Z uzasadnienia, do którego dotarliśmy, może wynikać, że mamy do czynienia z wielką mistyfikacją.
Jak informuje „Gazeta Polska Codziennie”:
Paweł Szopa, który jest głównym oskarżonym i jednocześnie współpracuje z prokuraturą w sprawie RARS, próbuje kontaktować się ze świadkami i innymi oskarżonymi, mimo że ma sądowy zakaz
– czytamy.
O sytuacji poinformowany miał zostać prokurator Karol Zok. Obrońcy Grzegorza K. mieli domagać się zastosowania odpowiednich środków zapobiegawczych wobec Szopy. Wniosek wciąż nie został rozpoznany.
Paweł Szopa zeznawał, że Grzegorz K. pożyczył mu pokaźną sumę – 900 tysięcy złotych. Jak twierdzi „GPC”, dowodu na taką pożyczkę jednak nie ma. A sam Grzegorz K. temu faktowi zaprzecza, co zeznał w prokuraturze. Został więc wezwany na konfrontacje z Szopą. To właśnie przed konfrontacją Szopa miał próbować nakłonić Grzegorza K. do zmiany zeznań. Czego tego jednak nie uczynił.
Próba kontaktu
Grzegorz K. został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Tam usłyszał zarzut składania fałszywych zeznań. Po wpłaceniu poręczenia majątkowego nie trafił jednak do aresztu.
W trakcie przesłuchania po zatrzymaniu Grzegorz K. oświadczył, że na telefonie zarekwirowanym przez CBA w aplikacji WhatsApp znajdują się dowody na próby nawiązania z nim kontaktu przez Szopę, a nie wolno mu kontaktować się ze świadkami i oskarżonymi zgodnie z zakazem sądu. Prokurator Zok, gdy dowiedział się o próbach kontaktu, jakie podejmował Szopa, poinformował Grzegorza K., by każdy taki przypadek zgłaszał do prokuratury
– pisze „GPC”.
Jak przekonuje gazeta, 17 lipca doszło właśnie do takiego przypadku – Szopa miał kontaktować się z Grzegorzem K. za pomocą znanego komunikatora internetowego. Mężczyzna miał jednak nie podjąć kontaktu.
Obrońcy Grzegorza K. złożyli więc wniosek do prokuratora Zoka o zastosowanie środków zapobiegawczych wobec Szopy. Do dziś mieli nie otrzymać odpowiedzi.
