Tegoroczne pokazy AirSHOW w Radomiu zostały odwołane - poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Decyzja zapadła po tym, jak na lotnisku w Radomiu podczas ćwiczeń przed wydarzeniem rozbił się polski myśliwiec F-16. Pilot, mjr Maciej „Slab” Krakowian, zginął.
Na miejsce wypadku przybyli dowódcy związani z lotnictwem, Dowództwem Generalnym, z BBN, na bieżąco informowany jest premier, prezydent RP, wszystkie procedury zostały uruchomione. W wyniku tego wypadku nikt inny nie został poszkodowany. Służby lotniskowe, w tym lotniskowa straż pożarna, przybyła na miejsce. Trwają prace zabezpieczające. Działa Żandarmeria Wojskowa, działa prokuratura, działa komisja badań wypadków lotniczych. Wszystkie służby zostały użyte według określonych procedur i zadań do których zostały powołane
— mówił minister.
Szef MON poinformował też, że tegoroczne pokazy lotnicze w Radomiu zostały odwołane. - AirSHOW w tym roku zostaje odwołany.
O wszystkich innych sprawach związanych z organizacją będą informacje. Organizator będzie informował na swoich stronach. Jeśli ktoś zakupił bilety, wszystko oczywiście zostanie zwrócone. Wszystkie te informacje będą na stronie Agencji Mienia Wojskowego
— poinformował szef MON.
