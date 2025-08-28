Prezydent Karol Nawrocki złożył najszczersze wyrazy współczucia najbliższym pilota, który w czwartek zginął w katastrofie samolotu F-16 w Radomiu. Prezydent rozmawiał także z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomirem Cenckiewiczem.
Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie
— napisał prezydent na platformie X.
Prezydent rozmawiał także z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomirem Cenckiewiczem.
Prezydent RP Karol Nawrocki rozmawiał z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomirem Cenckiewiczem na temat katastrofy samolotu F-16 w Radomiu. Ma pełnię informacji o tym tragicznym zdarzeniu. Na bieżąco także przebiega wymiana informacji z Ministerstwem Obrony Narodowej
— poinformowało BBN na platformie X.
Jak zaznaczono, na miejsce zdarzenia udaje się gen. dyw. Adam Rzeczkowski, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN.
Szef BBN składa najgłębsze wyrazy współczucia bliskim pilota, który zginął w tym wypadku i zapewnia o swojej modlitwie
— czytamy.
Katastrofa w Radomiu
Podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu w czwartek wieczorem rozbił się samolot F-16; pilot nie przeżył - poinformował w czwartek w TVN 24 koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Na miejsce katastrofy przybył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił na X, że Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem o tej sytuacji. Jak dodał szef MON jest w stałym kontakcie z premierem.
