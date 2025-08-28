Katastrofa F-16 i śmierć pilota. Prezydent Nawrocki złożył wyrazy współczucia jego bliskim. Rozmawiał również z szefem BBN

Prezydent Karol Nawrocki złożył najszczersze wyrazy współczucia najbliższym pilota, który w czwartek zginął w katastrofie samolotu F-16 w Radomiu. Prezydent rozmawiał także z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomirem Cenckiewiczem.

Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie

— napisał prezydent na platformie X.

Prezydent rozmawiał także z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomirem Cenckiewiczem.

Prezydent RP Karol Nawrocki rozmawiał z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomirem Cenckiewiczem na temat katastrofy samolotu F-16 w Radomiu. Ma pełnię informacji o tym tragicznym zdarzeniu. Na bieżąco także przebiega wymiana informacji z Ministerstwem Obrony Narodowej

— poinformowało BBN na platformie X.

Jak zaznaczono, na miejsce zdarzenia udaje się gen. dyw. Adam Rzeczkowski, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN.

Szef BBN składa najgłębsze wyrazy współczucia bliskim pilota, który zginął w tym wypadku i zapewnia o swojej modlitwie

— czytamy.

Katastrofa w Radomiu

Podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu w czwartek wieczorem rozbił się samolot F-16; pilot nie przeżył - poinformował w czwartek w TVN 24 koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Na miejsce katastrofy przybył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił na X, że Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem o tej sytuacji. Jak dodał szef MON jest w stałym kontakcie z premierem.

