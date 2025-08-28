Stojący na czele resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek nie przestaje zaskakiwać swoimi radykalnymi „rozwiązaniami” dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości, które najwidoczniej mają przede wszystkim zaspokajać najbardziej radykalnych sympatyków KO z sekty „silnych razem”. Podczas wywiadu dla portal Onet.pl Żurek atakował prezydenta Karola Nawrockiego, groził wstrzymaniem powoływania sędziów i uderzał w szefową Krajowej Rady Sądownictwa Dagmarę Pawełczyk-Woicką.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podczas wywiadu dla portalu Onet.pl uderzał w prezydenta Karola Nawrockiego.
Obecny prezydent mówi, że to on będzie decydował, kto jest sędzią. Nie będzie tak w Polsce, póki ja jestem ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Nie będziemy powoływać sędziów
— grzmiał.
Kompletna pogarda
Groźbę tę skomentował w mediach społecznościowych mecenas Bartosz Lewandowski.
Abstrahując już od tego, że powołanie sędziego jest prerogatywą Prezydenta, a nie Ministra, to z tej wypowiedzi przebija jakaś kompletna pogarda dla spraw Polaków w sądach, a także przekonanie, że to pan Minister swoim autorytetem wyznacza osoby godne urzędu sędziego („nie będziemy…” - to znaczy kto?).
— stwierdził.
Obecnie szacuje się, że w sądach jest około 1000 wakatów. Jeśli Minister twierdzi, że nie zamierza ogłaszać konkursów, bo jest taki honorowy, to w roku 2027 czeka nas zapaść w sądownictwie jakiej Polska nie widziała. I ludzie na terminy rozpraw będą w Gdańsku czekać nie do 2030 r., ale do 2035
— zaznaczył.
Atak na szefową KRS
Podczas wywiadu minister Żurek uderzał także w szefową Krajowej Rady Sądownictwa Dagmarę Pawełczyk-Woicką.
Będziemy robić takich ustaw bardzo wiele, gdzie nie będzie podpisu prezydenta Nawrockiego. Gdyby chcieć uzyskać podpis, to musielibyśmy powiedzieć tak: pani Dagmara Pawełczyk-Woicka jest legalnie powołana, nie uznajemy wyroków TSUE, ETPCz oraz polskich legalnych sędziów Sądu Najwyższego, uchwałę trzech izb wyrzucamy do kosza. I prezydent jeszcze na końcu ostatecznie decyduje, który sędzia według niego narusza konstytucję, a który jej broni
— atakował minister.
Nie tylko „kwiatki”, ale całe kosze „kwiatów”, cóż bowiem można powiedzieć o autorskiej i wręcz nowatorskiej na skalę przełomu kopernikańskiego, koncepcji „ustawy bez podpisu prezydenta”
— skomentował sędzia Krzysztof Dąbkiewicz.
„Wycieczek” pod adresem szefowej KRS było więcej.
Ja się nie boję, że pani Dagmara Pawełczyk-Woicka zabierze pudełko i pójdzie do kancelarii prezydenta, bo słyszeliśmy takie głosy. Niech idzie. Był już papież w Rzymie i w Awinionie. W Rzymie dalej rezyduje, a w Awinionie…
— powiedział, mówiąc o swoich pomysłach na zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa.
Na ataki zareagowała sama sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Mocny w „gębie”, słaby w czynie
— zaznaczyła.
as/Onet/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738959-zurek-atakuje-prezydenta-nawrockiego-i-szefowa-krs
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.