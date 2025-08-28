Żurek atakuje prezydenta Nawrockiego i szefową KRS. Pawełczyk-Woicka odpowiada: Mocny w "gębie", słaby w czynie

Stojący na czele resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek nie przestaje zaskakiwać swoimi radykalnymi „rozwiązaniami” dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości, które najwidoczniej mają przede wszystkim zaspokajać najbardziej radykalnych sympatyków KO z sekty „silnych razem”. Podczas wywiadu dla portal Onet.pl Żurek atakował prezydenta Karola Nawrockiego, groził wstrzymaniem powoływania sędziów i uderzał w szefową Krajowej Rady Sądownictwa Dagmarę Pawełczyk-Woicką.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podczas wywiadu dla portalu Onet.pl uderzał w prezydenta Karola Nawrockiego.

Obecny prezydent mówi, że to on będzie decydował, kto jest sędzią. Nie będzie tak w Polsce, póki ja jestem ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Nie będziemy powoływać sędziów

— grzmiał.

Kompletna pogarda

Groźbę tę skomentował w mediach społecznościowych mecenas Bartosz Lewandowski.

Abstrahując już od tego, że powołanie sędziego jest prerogatywą Prezydenta, a nie Ministra, to z tej wypowiedzi przebija jakaś kompletna pogarda dla spraw Polaków w sądach, a także przekonanie, że to pan Minister swoim autorytetem wyznacza osoby godne urzędu sędziego („nie będziemy…” - to znaczy kto?).

— stwierdził.

Obecnie szacuje się, że w sądach jest około 1000 wakatów. Jeśli Minister twierdzi, że nie zamierza ogłaszać konkursów, bo jest taki honorowy, to w roku 2027 czeka nas zapaść w sądownictwie jakiej Polska nie widziała. I ludzie na terminy rozpraw będą w Gdańsku czekać nie do 2030 r., ale do 2035

— zaznaczył.

Atak na szefową KRS

Podczas wywiadu minister Żurek uderzał także w szefową Krajowej Rady Sądownictwa Dagmarę Pawełczyk-Woicką.

Będziemy robić takich ustaw bardzo wiele, gdzie nie będzie podpisu prezydenta Nawrockiego. Gdyby chcieć uzyskać podpis, to musielibyśmy powiedzieć tak: pani Dagmara Pawełczyk-Woicka jest legalnie powołana, nie uznajemy wyroków TSUE, ETPCz oraz polskich legalnych sędziów Sądu Najwyższego, uchwałę trzech izb wyrzucamy do kosza. I prezydent jeszcze na końcu ostatecznie decyduje, który sędzia według niego narusza konstytucję, a który jej broni

— atakował minister.

Nie tylko „kwiatki”, ale całe kosze „kwiatów”, cóż bowiem można powiedzieć o autorskiej i wręcz nowatorskiej na skalę przełomu kopernikańskiego, koncepcji „ustawy bez podpisu prezydenta”

— skomentował sędzia Krzysztof Dąbkiewicz.

Wycieczek” pod adresem szefowej KRS było więcej.

Ja się nie boję, że pani Dagmara Pawełczyk-Woicka zabierze pudełko i pójdzie do kancelarii prezydenta, bo słyszeliśmy takie głosy. Niech idzie. Był już papież w Rzymie i w Awinionie. W Rzymie dalej rezyduje, a w Awinionie…

— powiedział, mówiąc o swoich pomysłach na zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa.

Na ataki zareagowała sama sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.

Mocny w „gębie”, słaby w czynie

— zaznaczyła.

