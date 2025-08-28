„Musimy przejąć pełnię władzy, bo prezydent działa jak taran, ale jednak jego możliwości są ograniczone. Potrzebny jest Polsce dobry rząd - to znaczy taki, który będzie miał mocne poparcie. I uwierzcie mi państwo, bo być może tutaj jest także niejeden zwolennik Konfederacji, może powstać tylko wtedy, jeżeli to będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości” - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas spotkania z sympatykami w Białymstoku przestrzegł przed działaniami rządzących, związanymi z planami wprowadzenia w Polsce waluty euro.
Musicie państwo pamiętać, że nie mamy też terminu [na przyjęcie euro] i możemy euro przyjąć w 2197 roku na przykład. Ale nas w tej chwili o to bardzo cisną. Jak ktoś tak jak ja prowadził różne takie ciche często, prowadzone w prywatnych mieszkaniach, rozmowy z różnymi politykami z UE, na ogół Niemcami albo po prostu z niemieckimi politykami, to zawsze to padało: przyjmijcie euro, to my się na różne rzeczy zgodzimy
— wskazał.
Przecież ci, którzy dzisiaj Polską rządzą, są zwolennikami euro i wcale tego nie ukrywają, więc to jakby kolejna sprawa
— zaznaczył.
Wielkie zwycięstwo
Lider Prawa i Sprawiedliwości zauważył, że do zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich doszło dzięki wysiłkowi wielu tysięcy ludzi.
To zwycięstwo, ogromnie zaskakujące dla naszych przeciwników, zostało odniesione dzięki wielkiemu wysiłkowi naszego kandydata, ale także dzięki wysiłkowi wielu tysięcy ludzi. Także dzięki wsparciu finansowemu. Wielkie podziękowania. Mamy pierwszy od dłuższego czasu wynik, który jest równy temu, który uzyskaliśmy w wyborach parlamentarnych w 2023
— wskazał.
To tylko pierwszy krok. Można iść dalej i osiągnąć jeszcze lepszy wynik, ale to wymaga naszego ogromnego wysiłku i ten wysiłek jest potrzebny. Szliśmy słuszną drogą rozwoju Polski i wzmacniania polskiej armii. Niestety nie jest to kontynuowane
— powiedział.
Wychowanie zdrowotne
Jarosław Kaczyński odniósł się także do wprowadzanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowego przedmiotu w szkołach - edukacji zdrowotnej.
Wychowanie zdrowotne, proszę państwa, o tym mówią, że tam się uczy szacunku do rodziny. Tam się demoralizuje młodzież - nie młodzież, tylko dzieci, bo młodzież młodzież, to są po prostu zwykłe dzieci
— mówił.
To trzeba odróżniać, to nie są osoby, które zbliżają się do pełnoletności albo nawet w tych najstarszych klasach już są pełnoletnie. To są po prostu zwykłe dzieci, którym się miesza w głowach, demoralizuje, seksualizuje od wieku, gdzie jeszcze daleko do tego momentu, kiedy to jest normalne. To jest wszystko razem wielka operacja, żeby z nas zrobić i biednych i głupich
— stwierdził.
Potrzeba pełni władzy
Dodał, że choć prezydent Karol Nawrocki „działa jak taran”, PiS musi przejąć pełnię władzy w Polsce.
Musimy przejąć pełnię władzy, bo prezydent działa jak taran, ale jednak jego możliwości są ograniczone. Potrzebny jest Polsce dobry rząd - to znaczy taki, który będzie miał mocne poparcie. I uwierzcie mi państwo, bo być może tutaj jest także niejeden zwolennik Konfederacji, może powstać tylko wtedy, jeżeli to będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości
— mówił Kaczyński.
A dlaczego? Bo Konfederacja nieustannie deklaruje i myśmy przez długi czas milczeli, nie chcieliśmy tego podnosić, ale już w tej chwili za dużo tego jest, jeszcze są te obraźliwe wystąpienia, więc deklaruje, że ona jest gotowa z PO, a jak jest gotowa z PO, to wszystkie jej deklaracje o patriotyzmie itd. to są, już nie chcę brzydkich określeń używać, co z nimi można zrobić
— zaznaczył.
Ostatnio krążą wieści, których nie będę tu powtarzał, bo nie jestem pewny, czy są prawdziwe, jeszcze dalej idące. Więc musicie państwo pamiętać, że formacją, która ma program, ma wypróbowanych polityków, są i przecież tacy politycy tu siedzący, ma ludzi, którzy są w stanie kierować państwem i jest gotowa ten program, bo w tej chwili ta operacja się zaczęła, doprowadzić do stanu przystosowania do nowej sytuacji, bo sytuacja w Polsce się zmieniła, jest PiS i tylko ono jest w stanie doprowadzić do tego, że wrócimy na tę drogę, która była
— stwierdził.
Solidaryzm społeczny
Podkreślił, że PiS jest partią solidaryzmu społecznego i dalej będzie dążyło taką drogą. Według niego, odmienny pogląd w tej kwestii ma Sławomir Mentzen (Konfederacja).
My jesteśmy państwem solidaryzmu społecznego i myśmy to pokazali w praktyce. Nie może być tak, bo to nie tylko niesprawiedliwe, niegodne moralnie, ale to także skrajnie niebezpieczne dla społeczeństwa, jeżeli nożyce dochodów się tak bardzo rozwierają, jeżeli powstaje ta grupa o gigantycznych dochodach, a inni z kolei żyją w biedzie
— wskazał.
My takiej Polski nie chcemy, to pan Mentzen takiej Polski chce i chce wprowadzić opłaty za leczenie, dawać każdemu na bodajże 4 tys., chyba 4,5 tys. taki bon. Jeżeli to młody, zdrowy człowiek, to jeszcze może tam komuś odsprzedać, ale jeżeli to jest człowiek, który ma swoje lata i w pewnym wieku to właściwie każdy ma jakieś tam przypadłości, to nie są to żadne pieniądze
— dodał.
ZOBACZ CAŁE WYSTĄPIENIE PREZESA PIS:
as/PAP/300Polityka
