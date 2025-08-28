Szumowski po pobiciu Niedzielskiego: "Barbarzyńskie i prymitywne zachowanie. Poziom agresji rośnie i to niestety nie wróży dobrze"

Łukasz Szumowski, były minister zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego w rozmowie z Wirtualną Polską odniósł się do bulwersującej sytuacji w Siedlcach, gdzie następca Szumowskiego, b. minister zdrowia Adam Niedzielski, został pobity przez dwóch mężczyzn. „Barbarzyńskie i prymitywne zachowanie. Poziom agresji rośnie i to niestety nie wróży dobrze. Czytałem, że atakujący byli pod wpływem alkoholu, co absolutnie nic nie tłumaczy” - powiedział Łukasz Szumowski.

Sam również otrzymywałem groźby, jakieś przesyłane mi „wyroki śmierci” od jakichś dziwnych rzekomych „trybunałów”. Zawsze traktowałem to w charakterze agresji słownej, a okazuje się, że tego typu nawoływania i agresja słowa dla niektórych osób, które są zdestabilizowane czy pod wpływem środków odurzających, mogą być – potraktowane dosłownie – zachętą do ataku fizycznego

— mówił Łukasz Szumowski.

To jest straszne”

Przekazuję wsparcie i pozdrowienia dla Adama Niedzielskiego. To na ile sytuacja wpłynęła na jego zdrowie fizyczne to jedno, ale taki atak zawsze jest dewastujący dla człowieka, psychiki, poczucia bezpieczeństwa i tego, że u siebie w kraju, domu, swojej okolicy nie jest się bezpiecznym. To jest straszne

— zaznaczył.

Pan minister Niedzielski jest ofiarą hejtu i nie może być przyzwolenia na takie bandyckie zachowania. Zawsze byłem i jestem zwolennikiem rozmowy, jeżeli mamy różne zdania – w tym na temat działań w czasie COVID-u, które były obarczone wielkimi emocjami pod względem obostrzeń, szczepionek czy zakupów – to jedynym wyjściem jest rozmowa o faktach. Zawsze proszę o oceny tych działań z perspektywy tamtego czasu, a nie tego, co dzisiaj się nam wydaje. Warto powściągnąć emocje i włączyć rozum

— stwierdził były szef resortu zdrowia.

