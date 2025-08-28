Łukasz Szumowski, były minister zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego w rozmowie z Wirtualną Polską odniósł się do bulwersującej sytuacji w Siedlcach, gdzie następca Szumowskiego, b. minister zdrowia Adam Niedzielski, został pobity przez dwóch mężczyzn. „Barbarzyńskie i prymitywne zachowanie. Poziom agresji rośnie i to niestety nie wróży dobrze. Czytałem, że atakujący byli pod wpływem alkoholu, co absolutnie nic nie tłumaczy” - powiedział Łukasz Szumowski.
Sam również otrzymywałem groźby, jakieś przesyłane mi „wyroki śmierci” od jakichś dziwnych rzekomych „trybunałów”. Zawsze traktowałem to w charakterze agresji słownej, a okazuje się, że tego typu nawoływania i agresja słowa dla niektórych osób, które są zdestabilizowane czy pod wpływem środków odurzających, mogą być – potraktowane dosłownie – zachętą do ataku fizycznego
— mówił Łukasz Szumowski.
„To jest straszne”
Przekazuję wsparcie i pozdrowienia dla Adama Niedzielskiego. To na ile sytuacja wpłynęła na jego zdrowie fizyczne to jedno, ale taki atak zawsze jest dewastujący dla człowieka, psychiki, poczucia bezpieczeństwa i tego, że u siebie w kraju, domu, swojej okolicy nie jest się bezpiecznym. To jest straszne
— zaznaczył.
Pan minister Niedzielski jest ofiarą hejtu i nie może być przyzwolenia na takie bandyckie zachowania. Zawsze byłem i jestem zwolennikiem rozmowy, jeżeli mamy różne zdania – w tym na temat działań w czasie COVID-u, które były obarczone wielkimi emocjami pod względem obostrzeń, szczepionek czy zakupów – to jedynym wyjściem jest rozmowa o faktach. Zawsze proszę o oceny tych działań z perspektywy tamtego czasu, a nie tego, co dzisiaj się nam wydaje. Warto powściągnąć emocje i włączyć rozum
— stwierdził były szef resortu zdrowia.
CZYTAJ TAKŻE:
— Adam Niedzielski zabrał głos po pobiciu! Odebranie państwowej ochrony? „To była decyzja pana ministra Kierwińskiego”
— Niedzielskiemu grożono, Kierwiński odebrał ochronę. Cieszyński do szefa MSWiA: „Albo dymisja jutro, albo wstyd na całe życie!”
tkwl/wp.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738953-szumowski-po-pobiciu-niedzielskiego-to-barbarzynstwo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.