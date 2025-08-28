Sytuacja Dominika B., który wciąż przebywa w areszcie, staje się coraz gorsza. Mężczyzna pokazał w jakim stanie jest jego chore, niewidzące oko. Nie może jednak liczyć na specjalistyczne wsparcie okulisty. O jego sytuacji poinformował mecenas Krzysztof Wąsowski.
Mecenas Wąsowski pisze o „pozornych/pozorowanych” czynnościach przesłuchania, które podjęto wobec Dominika B. Mężczyzna odmówił składania dodatkowych wyjaśnień.
Dzisiaj (28 VIII) odbyły się w Prokuraturze Krajowej w Katowicach (znowu #BezUdziału prok. Karola Zoka tylko prowadzone przez agentów #CBA) POZORNE / POZOROWANE czynności przesłuchania ciężko chorego Dominika B. (NIE WYRAZIŁ ON NIGDY I CAŁY CZAS NIE WYRAŻA ZGODY NA UJAWNIANIE W MEDIACH SWOICH DANYCH OSOBOWYCH… media, z udziałem pewnego chyba, chorego z nienawiści pseudo-dziennikarza będą ścigane prawnie). Wspomniane czynności sprowadziły się do jednego pytania: Czy będzie Pan wyjaśniał… Pan Dominik konsekwentnie odmawia składania dodatkowych wyjaśnień…
Dominik B. złożył jednak oświadczenie dotyczącego swojego stanu zdrowia. We wpisie mecenas Wąsowski umieścił też zdjęcie niewidzącego już oka mężczyzny.
Złożył natomiast kolejne #OswiadczenieArt116KPK odnoszące się do swojego aktualnego stanu zdrowia: „Po wykonanym zabiegu (20 sierpnia br.) wyglądało na to, że wszystko będzie dobrze. Ciśnienie śród-gałkowe się ustabilizowało, ból głowy zelżał… Trwało to od czwartku do soboty… Trzeciego dnia po zabiegu moje LEWE NIEWIDZĄCE OKO mi! WYLAŁO KRWIĄ! która zatamowała mi kanaliki oczne, co spowodowało gwałtowny wzrost ciśnienia w gałce ocznej. Nie jestem w stanie tego opanować. Ból nie pozwala mi spać, jeść ani normalnie funkcjonować. Nie mam (od przeszło tygodnia!) dostępu do specjalisty - okulisty (a przecież odbywam izolację na Aresztowym ODDZIALE SZPITALNYM). Na kontakt z lekarzem (jest tylko INTERNISTA) czekam już tydzień! Lekarz ten - podczas ostatniej wizyty - NIE JEST W STANIE MI POMÓC (z rozbrajającą szczerością wyznał, że nie zna się na chorobach oczu i może przepisać mi jedynie NIMESIL, który w ogóle nie uśmierza mojego bólu)”. W związku ze złożonym #OświadczenieDominikB obrona po raz kolejny wniosła o #UchylenieAresztuDominikowi a ramach tzw. daleko idącej ostrożności procesowej wniosła o NATYCHMIASTOWĄ INTERWENCJĘ PROKURATORA W CELU ZAPEWNIENIA DOMINIKOWI WŁAŚCIWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ (OKULISTYCZNEJ). Co możemy więcej zrobić?
