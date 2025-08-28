Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że dziś w Warszawie odbędą się ważne konsultacje regionalne z udziałem prezydentów Litwy, Łotwy, Estonii, premier Danii oraz - w formie wideokonferencji - prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Spotkanie zainicjowane przez prezydenta Karola Nawrockiego ma stanowić przygotowanie do jego nadchodzącej wizyty w USA i rozmów z prezydentem Donaldem Trumpem.
Dziś popołudniu na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego do Warszawy przyjadą: prezydent Litwy - Gitanas Nauseda, prezydent Estonii - Alar Karis, prezydent Łotwy - Edgars Rinkevičs oraz premier Danii Mette Frederiksen. Marcin Przydacz poinformował, że w formie wideorozmowy dołączy do nich prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Rozmowa z prezydentami państw bałtyckich oraz premier Danii ma potrwać co najmniej półtorej godziny. W drugiej części, w formule wideokonferencji dołączy do niej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Jasnym jest, że tematyka związana z sytuacją na froncie ukraińsko-rosyjskim, sytuacja polityczna wokół negocjacji dotyczących rozwiązań pokojowych czy zawieszenia broni na Ukrainie będzie jednym z ważniejszych przedmiotów rozmowy (…) nic o Ukrainie bez Ukrainy, chcemy więc poznać także i perspektywę ukraińską na aktualną sytuację
— podkreślił Przydacz.
Minister dodał, że rozmowy w Belwederze są elementem przygotowań do przyszłotygodniowej wizyty Karola Nawrockiego w USA, gdzie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Przydacz zaznaczył, że prezydent RP chce „zebrać głosy” z państwa naszego regionu, a konsultacje w Belwederze będą pierwszym takim dużym wydarzeniem, którego gospodarzem będzie Nawrocki.
W ramach konsultacji przed rozmowami w Białym Domu, jutro Karol Nawrocki odbędzie rozmowę telefoniczną z prezydentką Mołdawii Maią Sandu, natomiast w sobotę z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.
Po zakończeniu rozmów w Belwederze planowana jest konferencja prasowa Przydacza.
Wizyta von der Leyen w Polsce
Szef BPM był pytany, czy prezydent Nawrocki spotka się również z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, która za trzy dni odwiedzi Polskę i pojedzie na granicę polsko-białoruską wraz z premierem Donaldem Tuskiem.
Przydacz odparł, że nie jest planowane spotkanie Nawrockiego i von der Leyen.
Nie było wystosowanego zapytania ze strony Komisji Europejskiej o takie spotkanie. Jeśli się taka prośba ze strony pani von der Leyen pojawi, będziemy ją oczywiście analizować. Na tym etapie nie mam wiedzy, aby pani przewodnicząca Komisji prosiła o spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim
— poinformował minister.
Dodał również:
Wszyscy wiemy, że te relacje, zarówno Ursuli von der Leyen, jak i (kanclerza Niemiec) Friedricha Merza i te emocje pozytywne raczej kierunkują się na pałac przy Alejach Ujazdowskich, czyli na Kancelarię Premiera.
Widzimy to także w ostatnich latach. My staramy się w ostatnich miesiącach bardziej szeroko prowadzić politykę, nie tyko w oparciu o jeden kraj i jedną stolicę
— powiedział prezydencki minister.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Aktywna prezydentura Karola Nawrockiego. Marcin Przydacz potwierdza: Po USA i Watykanie wizyty w Wilnie i w Finlandii
— NASZ NEWS. Ofensywa dyplomatyczna prezydenta Nawrockiego trwa! Zaraz po wizycie we Włoszech odwiedzi Litwę i Finlandię
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738944-rozmowy-nawrockiego-w-belwederze-dolaczy-zelenski
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.